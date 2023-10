Scommesse, Tonali a Milano: la reazione del giocatore

Sandro Tonali è tornato a Milano in attesa di essere ascoltato procura di Torino, oltre da quella federale. Ecco le ore del centrocampista del Newcastle

Un nuovo uragano sta travolgendo il calcio italiano, quello delle scommesse illegali. Sono davvero ore frenetiche per il mondo del pallone: le attenzioni di tutti adesso sono rivolte fuori dal campo.

Tutto ha avuto inizio con l’autodenuncia di Fagioli, poi ci sono stati gli atti di indagine notificate dalla Procura della Repubblica di Torino a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Ieri, poi, Fabrizio Corona ha fatto il nome di Zalewski, ma la vicenda è destinata ad allargarsi a macchia d’olio, coinvolgendo altri personaggi del mondo del calcio. Non solo giocatori professionisti, ma anche presidenti.

Il Milan, al momento, non ha tesserati coinvolti, ma il mondo rossonero è chiaramente scosso da quanto sta succedendo a Sandro Tonali. Il centrocampista, oggi al Newcastle, è rimasto un idolo per i sostenitori del Diavolo. L’accoglienza di San Siro, nel match di Champions League, fa capire quanto il legame sia forte.

I tifosi si sono chiaramente divisi, ma la maggior parte è in attesa di sviluppi dell’inchiesta per prendere una decisione in merito. Al momento, dunque, Tonali non è stato scaricato da quelli che sono stati i suoi supporter.

Tonali, giorni complicati

Sono momenti difficili per Sandro Tonali, che come Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale. Il giocatore del Newcastle avrebbe recitato un ruolo da protagonista contro Malta e Inghilterra, ma sarà costretto a guardare le due partite di qualificazioni ai prossimi Europei in tv.

Tonali – come racconta La Gazzetta dello Sport – è rientrato a Milano, dove si sarebbe confrontato con agenti e familiari, oltre che con la sua fidanzata. E’ chiaramente afflitto e sconfortato e sarebbero arrivate le lacrime: Il giocatore appare consapevole dell’errore e delle conseguenze che potrebbe pagare.

Tonali è in attesa di essere ascoltato dalla procura di Torino, oltre da quella federale. Già domani, il giocatore potrebbe far ritorno in Inghilterra, dove si confronterà con i dirigenti del Newcastle. Il club, al momento, attende gli sviluppi della vicenda, ma non verranno prese decisioni finché no sarà in possesso di tutte le informazioni possibili.

Un’eventuale squalifica in campo nazionale e internazionale, chiaramente, impedirebbe a Tonali di poter indossare la maglia del Newcastle. Ma serve tempo per capire come andrà a finire l’intera vicenda, ma al momento – sottolinea la Gazzetta – massima riservatezza e nessuna dichiarazioni ufficiale. Prima Tonali dovrà parlare nelle sedi opportune, prima di esternare la propria posizione.