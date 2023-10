Serie A, annuncio shock: “A gennaio potrei andarmene”

Il centravanti spaventa il suo club e ammette che non è più certo di rimanere: nella lunga intervista apre all’addio

La Serie A è ferma per la sosta delle nazionali e per tanti è il momento dei bilanci. In queste prime otto giornate ci sono state delle sorprese e delle delusioni, come ogni anno, e tra le delusioni si può annoverare la Lazio.

La squadra di Maurizio Sarri è partita decisamente a rilento, nonostante nell’ultimo turno abbia battuto l’Atalanta. I biancocelesti sono però ancora nella parte destra della classifica con soli 10 punti raccolti, e le motivazioni di questa falsa partenza sono più di una. Tra queste c’è il flop iniziale del proprio bomber e capitano, Ciro Immobile, autore sole 2 reti e di diverse prestazioni negative nelle ultime settimane.

L’attaccante di Torre Annunziata, che detiene il record di gol della storia della Lazio, non vive un momento facile, e ne ha parlato in una lunga intervista al Messaggero, nella quale ha parlato anche dell’ipotesi araba: “È una soluzione che avevo preso in considerazione quest’estate quando è arrivata qualche offerta, poi però ho deciso di rifiutarla per la Nazionale e per la Champions. Dopo un inizio di campionato così, qualche domanda me la sono fatta, specialmente dopo le critiche di alcuni, fortunatamente non tutti, che non hanno visto o apprezzato il gesto ma hanno subito presentato il conto”.

Immobile non è più certo di rimanere alla Lazio

Immobile ha confermato che le critiche ricevute dai propri tifosi, da lui ritenute ingiuste, lo hanno messo in grossa difficoltà in questo periodo e gli hanno innestato dei dubbi sul futuro.

“Questo mi fa male, anzi mi fa vacillare. – spiega ancora il 17 delle Aquile – E ora il mio pensiero non è più lo stesso di luglio. Alcuni giorno, quando ero più giù di morale, ho pensato ‘Era meglio se me ne andavo’ Chiudere la carriera alla Lazio? Ci sto pensando da un po’. Ora direi di no perché sono in un periodo negativo. Prima ero convintissimo e ora lo sono un po’ meno. Non so cosa succederà a gennaio o a giugno“.

Dalle sue dichiarazioni di capisce che al momento la permanenza alla Lazio non è più affatto scontata come un tempo, e che se le cose non dovessero migliorare è possibile che il centravanti decida di lasciare la Capitale. C’è quindi da capire cosa accadrò nei prossimi mesi, e intanto di certo alcuni club cominciano a monitorare la situazione, con la soluzione dell’Arabia Saudita che rimane al momento la più probabile.