Si svincola a fine stagione: Milan in pole, colpo a zero

Il calciatore molto seguito dalle big europee ha deciso di non rinnovare il proprio contratto, che dunque scadrà a giugno 2024.

Il Milan è stato molto apprezzato sul mercato negli ultimi anni per un semplice motivo. Ha abbassato pesantemente l’età media della propria rosa, andando spesso a prendere calciatori under-30, ma allo stesso tempo è stato abile a non spendere cifre folli.

Basti guardare nell’ultima sessione estiva di calciomercato. La nuova dirigenza capeggiata da Giorgio Furlani si è portata a casa dieci volti nuovi, tutti molto giovani o nel fiore degli anni a livello calcistico. Senza però strapagarli: i più cari dell’estate sono stati Pulisic e Chukwueze, pagati entrambi 20 milioni di euro.

Un Milan all’insegna della sostenibilità economica, concetto che verrà mantenuto anche in futuro. Almeno secondo i rumors che parlano dei prossimi obiettivi di mercato. Infatti i rossoneri sono in pole per un calciatore che sembra pronto a svincolarsi e che vanta un’età ancora giovanissima.

Juan Miranda, bye bye Betis: il Milan accelera

Il calciatore in questione è Juan Miranda, un profilo ormai piuttosto noto alle cronache di mercato rossonere. Il Milan ha bisogno di un altro terzino sinistro, che possa dare il cambio a Theo Hernandez. La dimostrazione sta nel fatto che dopo la sosta, in vista di Milan-Juve, mister Pioli dovrà reinventarsi qualche soluzione delicata per sostituire il francese squalificato.

Miranda, classe 2000 e dunque ancora giovanissimo, lascerà il Betis Siviglia a parametro zero. Lo spagnolo ha deciso di non rinnovare con la squadra andalusa e, secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan si sarebbe mosso prima di altre concorrenti. La squadra di Pioli è in pole position per accaparrarsi le prestazioni del laterale mancino.

Addirittura c’è chi pensa che il Milan proverà a portarsi a casa Miranda già a gennaio. Il club rossonero farà un tentativo serio per lo spagnolo nella sessione invernale, così da anticipare tutte le altre big europee e chiudere il discorso della corsia sinistra. Servirà però in questo caso un esborso, magari low-cost, per convincere il Betis a farlo partire immediatamente.

Juan Miranda Gonzalez, 23enne cresciuto nella ‘cantera’ del Barcellona, ha giocato in carriera per una stagione anche in Bundesliga, nello Schalke 04. Poi il passaggio al Betis Siviglia nel 2020. Oggi però il classe 2000 non è più centrale nel progetto tecnico dei bianco-verdi e ha deciso così di cambiare di nuovo aria.