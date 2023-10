Sky – Le ultime da Milanello: solo buone notizie per Pioli

Le ultime da Milanello le riporta Sky Sport. Un ritorno in gruppo per Stefano Pioli, e altre buone notizie in vista della sfida contro la Juventus

Il Milan è tornato a lavorare a Milanello dopo i quattro giorni di riposo concessi da Stefano Pioli. D’altronde, dopo le fatiche di Marassi era indispensabile per i rossoneri recuperare energie mentali e fisiche. Almeno per chi è rimasto in Italia. Già, perché ben dodici giocatori hanno lasciato Milano per raggiungere le rispettive Nazionali, e per loro il riposo non è stata un’opzione. Chi è rimasto a Milanello ha ricominciato a lavorare sodo in vista della ripartenza del campionato. C’è una sfida delle più emozionanti ad attendere il Diavolo dopo la sosta. Milan-Juventus, in programma il 22 ottobre.

Un big match dei più ostici, contro una Juventus che ha mostrato segnali di ripresa con la vittoria nel derby della Mole. Ci si aspetta una partita intensa e ricca di agonismo. Come sappiamo, Stefano Pioli è stato alle prese con alcuni importanti infortuni, che ne hanno condizionato le scelte soprattutto in alcuni reparti. Focus principalmente sul centrocampo, che negli ultimi impegni è rimasto orfano di Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek, praticamente due titolatissimi. Assenze alle quali si aggiunge quella di Ismael Bennacer. Insomma, la coperta è rimasta corta nella metà campo. Ma in vista della Juventus i suddetti recupereranno?

All’assenza di Loftus e Krunic va aggiunta chiaramente quella del difensore Kalulu, fuori da alcune settimane per un infortunio muscolare non di poco conto. Ma verso la gara di San Siro contro i bianconeri arrivano buone notizie.

Milan, si respira ottimismo in vista della Juve

Da Sky Sport arrivano aggiornamenti cruciali da Milanello sulle condizioni degli infortunati. Innanzitutto, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Noah Okafor. Ricordiamo che l’attaccante, convocato in Nazionale, ha fatto ritorno a Milano in seguito ad un piccolo incidente autostradale che gli aveva causato un taglio al sopracciglio. Nulla di grave, è recuperato lo svizzero e a disposizione in vista del prossimo impegno. Quanto ai tre infortunati, e dunque Kalulu, Krunic e Loftus-Cheeek.

Secondo Sky Sport, i due centrocampisti e il difensore hanno svolto oggi un lavoro di riatletizzazione. Un ottimo segnale che sta ad indicare che Kalulu, Krunic e Loftus hanno cominciato a scaldare i motori per tornare ad allenarsi regolarmente in gruppo. Difatti, sottolinea la fonte, il loro obiettivo è quello di esserci per il big match contro la Juventus. Non ci sono dubbi che Kalulu recuperi in tempo. Mentre saranno utili i prossimi giorni per comprendere se Rade e Ruben ce la facciano anche loro. Ma le ultime di Sky Sport fanno assolutamente ben sperare.