Verso Milan-Juventus, Allegri suda freddo: il big non ce la fa

In vista del match di San Siro tra rossoneri e bianconeri, il tecnico toscano fa i conti con una pessima notizia proveniente da Oltreoceano

Non ci si sta certo annoiando, in questi giorni che hanno preceduto il ritorno in campo dell’Italia di Luciano Spalletti per i match di qualificazione ad Euro 2024. Il ciclone ‘Scommessopoli‘, che ha già prodotto l’iscrizione di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo nel registro degli indagati, sembra solo all’inizio.

In attesa delle possibili conseguenze per i due, e dell’ipotetico coinvolgimento di altri soggetti, sta passando quasi in secondo piano che tra poco più di una settimana si gioca Milan-Juve. Un match che dirà molto sulla credibilità delle due squadre nella già appassionante lotta scudetto.

Dal quartier generale bianconero emerge una qual certa preoccupazione per una pessima notizia proveninete dal Sudamerica. Con Massimiliano Allegri che già deve fare a meno, nel reparto arretrato, di De Sciglio ed Alex Sandro, la possibile tegola non lascia dormire sonni tranquilli al tecnico toscano.

Si attendono ulteriori accertamenti dopo la gara di qualificazione ai Mondiali 2026 disputata all’Arena Pantanal di Cubaià, in Brasile, dove la nazionale verdeoro è stata clamorosamente bloccata sul pari dal piccolo Venezuela. Un match in cui Danilo, il capitano della Juve, è uscito anzitempo per un problema che si sta rivelando più grave del previsto.

Danilo, flessore ko: Allegri spera nel recupero di Vlahovic e Chiesa

‘Infortunio al flessore della coscia sinistra’. Questa la prima diagnosi dei medici della Seleçao sulle condizioni della colonna della retroguardia bianconera. Come riferiscono ‘La Stampa‘ e il ‘Corriere dello Sport’, si attendono gli accertamenti, che stabiliranno la reale entità del problema e i tempi di recupero. Al JMedical si teme però un lungo stop, col calciatore che in ogni caso ha ben poche possibilità di scendere in campo il 22 ottobre per la sfida ai ragazzi di Pioli.

Col brasilano quasi certamente out, la retroguardia piemontese potrà contare solo su Gatti, Bremer e Rugani. Le possibili buone notizie, per i bianconeri, vengono dal fronte offensivo, con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che sembrano sulla via del totale recupero. E che potrebbero addirittura partire titolari al cospetto della capolista.

Il figlio d’arte ha addirittura lasciato il ritiro della Nazionale per recuperare al meglio in vista di una partita che rappresenta una ghiottissima occasione per il club meneghino. Mettere la Juve, una Juve priva del suo miglior difensore, nonché uomo carismatico per antonomasia, a sette punti di distanza dopo nove giornate ingolosisce non poco l’ambiente rossonero.