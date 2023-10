Calendario Milan ottobre, quante insidie per Pioli: date e orari delle partite

Milan in testa alla classifica nella settimana di pausa per le Nazionali. Ecco cosa attende gli uomini di Pioli alla ripresa del campionato

Sono passati oltre 500 giorni dall’ultima volta che il Milan è stato al comando, in solitaria, della classifica di Serie A. Era il 22 maggio 2022, il giorno dell’indimenticabile trionfo contro il Sassuolo che i rossoneri non guardavano tutti dall’alto.

Come allora al secondo posto c’è l’Inter che, a un mese di distanza dal 5-1 nel Derby, si ritrova ora a -2. Quattro le lunghezze di vantaggio del Milan su Juventus e Fiorentina mentre il Napoli, capolista indisturbato un anno fa, è a -7, complice un inizio di stagione tutt’altro che positivo con Garcia ancora a rischio esonero.

Già un anno fa. Nel campionato scorso, la pausa per le Nazionali di ottobre non c’è stata. Si giocava ogni tre giorni tra Serie A e Champions League in vista della lunga pausa per i Mondiali in Qatar che avrebbe stoppato il campionato per due mesi.

Ora, invece, si tornerà in campo nel weekend del 21-22 ottobre con tre partite in programma per il Milan, tra cui un match già fondamentale per il cammino in Champions League.

Milan, il calendario di ottobre: orari e partite

Il trittico di impegni che attende gli uomini di Pioli, nella seconda metà di ottobre, è da brivido. Si comincia domenica 22 ottobre contro la Juventus a San Siro, alle 20.45. I rossoneri affronteranno i rivali di sempre con due assenze pesantissime, quelle degli squalificati Hernandez e Maignan. Possibili, tuttavia, i rientri di Loftus Cheek e Krunic, oltre a quello di Kalulu.

Assenza di rilievo anche nella Juventus, privi di Danilo ko in Nazionale. Anche lo scorso anno, Milan-Juve, nel girone di andata si è disputata ad ottobre con i rossoneri vincitori per 2-0 grazie ai gol di Tomori e Diaz.

Mercoledì 25 ottobre, alle 21, il Milan sarà ospite del PSG per la terza giornata del Girone F di Champions League. Situazione già intricatissima con il Newcastle, capolista a 4, seguito dai campioni di Francia a 3 e dal Milan a 2. Fondamentale un risultato positivo contro Mbappe e compagni, attesi a San Siro nel match di ritorno di martedì 7 novembre.

Il ciclo di impegni del Milan, a ottobre, si concluderà domenica 29 ottobre contro il Napoli al Maradona, stadio che evoca bei ricordi a Leao e compagni, vincitori lo scorso anno 0-4 in campionato prima dell’1-1 in Champions che è valso la qualificazione in semifinale. Novembre, poi, comincerà con la sfida casalinga di sabato 4 contro l’Udinese.

Di seguito il riepilogo delle partite di ottobre con orari e diretta tv/streaming