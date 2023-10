Dal Milan al Bayern Monaco: tedeschi pronto all’assalto

Uno dei titolari della squadra di Pioli è finito nel mirino del Bayern, possibile offerta nel 2024: il club rossonero resisterà?

Il Milan in questi anni ha investito su diversi giovani promettenti che sono stati valorizzati e che sono diventati degli ottimi giocatori. Normale che le big europee abbiano messo gli occhi su alcuni di loro.

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle United ha dimostrato che il club rossonero è disposto a valutare le offerte per i suoi titolarissimi. Ovviamente, l’obiettivo rimane sempre quello di rafforzare la squadra e i soldi incassati vengono poi reinvestiti sul calciomercato in entrata. Non bisogna escludere la partenza di un altro big nell’estate 2024.

Calciomercato Milan, assalto dalla Germania nel 2024?

Oggi è presto per parlare di importanti cessioni future, ma trapelano comunque indiscrezioni su alcuni big della squadra di Stefano Pioli che interessano ai migliori club d’Europa. In periodo di sosta nazionali ancora di più.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Ekrem Konur, il Bayern Monaco sta monitorando Malick Thiaw. Arrivato in rossonero nell’estate 2022 per circa 8 milioni di euro, bonus compresi, il difensore tedesco è oggi un titolare del Milan. Ha 22 anni e ancora molti margini di crescita, ma è già a un buon livello e lo ha dimostrato. Questa stagione può essere importante per consacrarlo.

Thiaw ci aveva messo diversi mesi prima di convincere Pioli a dargli fiducia. Solamente da febbraio l’ex Schalke 04 ha iniziato a giocare con costanza e ha fatto vedere che probabilmente il mister poteva dargli spazio prima. Forse è mancato coraggio o magari il tedesco non era effettivamente pronto. La cosa importante è che ci si sia accorti di avere in squadra un ottimo centrale difensivo su cui puntare.

In questi giorni si è parlato anche di altre società interessate a Thiaw, ovvero Real Madrid e West Ham. Non ci sono ancora offerte concrete sul tavolo, com’è normale che sia, dato che siamo ad ottobre e il mercato è ancora lontano. Il Milan non ha fissato alcun prezzo, perché l’obiettivo è tenerlo almeno fino al termine della stagione. Poi si vedrà, in base alle proposte che arriveranno.

Secondo il portale Transfermarkt, il valore del nazionale tedesco è di 30 milioni di euro, ma siamo sicuri che in una eventuale trattativa la dirigenza rossonera ne chiederebbe di più. Vedremo cosa succederà. Intanto Thiaw è concentratissimo sul Milan e non si fa distrarre dalle voci di mercato che lo riguardano. Sa che il Bayern Monaco e altre squadre possono farsi avanti in futuro, però sono normali dinamiche della carriera di un calciatore. Nulla che possa condizionare il suo rendimento in questi mesi, anche perché a Milano è felice.