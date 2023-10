Ibrahimovic lo critica, Balotelli risponde con una provocazione (FOTO)

Balotelli ha replicato alle ultime dichiarazioni di Ibra pubblicando un’immagine su Instagram: arriverà la contro-risposta?

Zlatan Ibrahimovic è uno che parla in maniera sempre molto diretta e lo ha fatto anche in occasione del recente Festival dello Sport a Trento. Intervistato dal giornalista Luigi Garlando de La Gazzetta dello Sport, lo ha fatto nuovamente quando gli è stato chiesto di Rafael Leao e del rischio che possa diventare come Mario Balotelli.

Lo svedese è stato netto e non ha mancato di criticare l’attaccante italiano per non aver sfruttato il potenziale che aveva: “Non si può fare questo paragone. Se Leao faceva quel gol di tacco, era un genio. Solo un genio capisce cosa deve fare là. Per quello lui è in campo e Balotelli in tribuna. Quando un ragazzino ha l’occasione di sfruttare il suo talento e di trasformare il suo futuro… Lui ha avuto tante occasioni e non ne ha sfruttata nessuna. Ci sono tanti giocatori fuori che vorrebbero averne solo una per poter fare quella strada, lui le ha perse tutte“.

Balotelli replica a Ibrahimovic: mette in mezzo la Champions

Non è mancata la risposta di Balotelli, che su Instagram ha pubblicato una foto che lo raffigura con la Champions League in mano, quel trofeo che Ibrahimovic non ha mai vinto e che l’Inter ha conquistato proprio quando lo svedese fu ceduto al Barcellona. Mario ha anche taggato Zlatan e aggiunto dei cuori. Vedremo se arriverà la contro-replica, non è da escludere.

Certamente la Champions League è un trofeo che a Ibra manca e che avrebbe voluto vincere, però non può invidiare la carriera di Balotelli. Si tratta di giocatori di livelli differenti. Certamente Mario poteva fare molto di più e non ha sfruttato pienamente il suo talento, non si può dare torto a Zlatan su questa osservazione. È un pensiero comune.