Marotta allo scoperto: “Ecco perché Thuram ha scelto l’Inter”

Beppe Marotta ha raccontato diversi aneddoti al Festival dello Sport di Trento. Focus su Marcus Thuram e sulla scelta di andare all’Inter e non al Milan in estate

Il Milan e l’Inter si sono ritrovate a duellare anche nel mercato quest’estate. Diversi i nomi contesi dai due club cugini ma fortemente rivali sul campo. In particolare, ha fatto grande eco il caso Marcus Thuram. L’attaccante francese, in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach, era seguito da Inter e Milan da mesi. A gennaio del 2023 sembrava che la sua scelta dovesse ricadere proprio sull’Inter, nonostante ci fosse anche il Paris Saint Germain sulle sue tracce.

Arrivato il mercato estivo, però, il Milan si è fatto sotto prepotentemente, bisognoso di un vice Giroud di grande spessore. La trattativa, come ricorderete, era praticamente chiusa. Si aspettava solo l’annuncio dell’arrivo del calciatore a Milano, sponda rossonera, per le visite mediche e la firma. Ma è accaduto l’impensabile nel giorno clou della trattativa, con l’inserimento deciso dell’Inter a strappare il sì al giocatore e ad accaparrarselo in pochissime ore. Thuram ha scelto il Biscione, sì. Una scelta di cui va estremamente fiero come spesso rivelato in diverse interviste.

Sicuramente il suo inizio di stagione da nerazzurro è stato positivo. Ma cosa ha influito davvero nella scelta del francese 1997? Degli indizi chiari li ha rivelati Beppe Marotta in persona, AD dell’Inter.

Thuram, no al Milan: il perché della sua scelta

Beppe Marotta è stato uno dei protagonisti del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta a Trento. L’alto dirigente nerazzurro si è focalizzato su diversi temi, tra mercato e obiettivi. Da Lukaku a Scamacca, passando per la tanto desiderata secondo stella per la stagione in corso. Marotta non ha però dispensato di svelare dei dettagli su Marcus Thuram e sulla sua scelta estiva di andare all‘Inter. L’AD ha nominato altre offerte per l’attaccante, assolutamente consapevole di includere il Milan. Marotta ha così esordito sulla questione di mercato: “Thuram? E’ stato lui a decidere di venire all’Inter nonostante avesse altre offerte sul tavolo. Lui ha ponderato quale potesse essere la società migliore e credo che il ruolo del papà abbia influito molto nella sua scelta”.

Marotta fa dunque riferimento a Lilian Thuram, ex Parma e Juventus soprattutto. L’ex stella del calcio mondiale avrebbe dunque consigliato al figlio di scegliere l’Inter e non il Milan. I motivi? Difficile conoscerli. In seguito, l’AD nerazzurro ha parlato anche del colpaccio Frattesi, altro giocatore, secondo la stampa, cercato e voluto dai rossoneri. “Frattesi? Il mio aiuto è stato quello di avere un buon rapporto con l’ad del Sassuolo. Anche quando poi ho presentato l’investimento alla società, ho ricevuto da loro paletta verde”.