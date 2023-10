Milan, amuleto Theo Hernandez: senza di lui si vince pochissimo

Theo Hernandez salterà il match di campionato tra Milan e Juventus. Una brutta assenza per Pioli, anche visti i precedenti.

Alla ripresa del campionato di Serie A, il Milan tornerà in campo contro la Juventus. Subito un big match assoluto per la squadra di Stefano Pioli, che se la vedrà contro la compagine attualmente terza in classifica, pronta a tornare nel giro della lotta Scudetto.

Dopo il brutto k.o. nel derby, unica sconfitta stagionale finora, il Milan non vuole perdere altro terreno e continuare a dominare la classifica. Per farlo dovrà superare quanto meno in maniera indenne lo scontro diretto contro la Juve. Non sarà facile però, vista la doppia assenza: le squalifiche di Mike Maignan e di Theo Hernandez.

In particolare a preoccupare mister Pioli sarà l’assenza del terzino sinistro e vice-capitano del Milan. In primis perché sostituire Hernandez non è facile, visto che attualmente la rosa rossonera non dispone di un laterale mancino naturale, a parte il baby Bartesaghi. Ma c’è anche un motivo legato alla cabala ed ai precedenti.

Milan, lo scorso anno solo una vittoria senza Theo in campo

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il Milan non vince facilmente in campionato senza avere in campo Theo Hernandez. Lo dicono i numeri ed i precedenti, che sottolineano l’importante tecnica e tattica del terzino francese, uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo.

Nella stagione scorsa, quella del 2022-2023, Theo Hernandez ha saltato sei partite di campionato, tra infortuni, squalifiche e scelte tecniche. Lo score di questi sei incontri parla chiaro: due sconfitte pesanti, tre pareggi ed una sola vittoria. Ovvero ad ottobre 2022 contro l’Empoli, dove andò a segno l’allora sua riserva naturale Ballo-Touré.

Ciò vale a dire che senza Theo in campo il Milan perde sicuramente qualcosa, in particolare in fase di spinta e di giocate offensive su quella corsia di competenza. In effetti da ormai diversi anni il tandem tutto mancino tra lui e Rafael Leao è uno dei più temuti in Italia e nel calcio europeo in generale.

C’è però da dire che in Milan-Verona dello scorso 23 settembre Theo Hernandez non ha giocato per un affaticamento muscolare, ma i rossoneri sono comunque riusciti a portare a casa i tre punti. Ma allo stesso tempo va detto come Pioli sia stato costretto ad un cambio di modulo (passando alla difesa a tre) per sopperire alla sua assenza.