Milan, nuova idea per l’attacco di Pioli: è un talento della Serie A

Nome nuovo per l’attacco rossonero: gioca in Italia e potrebbe rappresentare un’opzione interessante per il futuro.

Un ruolo nel quale il Milan investirà nel 2024 è probabilmente quello di centravanti. Olivier Giroud ha compiuto 37 anni e Luka Jovic oggi rappresenta un’incognita. Logico pensare che verrà fatta una spesa per nuovo numero 9.

In questi mesi la società valuterà con attenzione diversi profili per poi decidere su chi puntare. Salvo sorprese, l’investimento verrà effettuato solo nell’estate 2024. Difficile pensare a un colpo già a gennaio, a meno che non succeda qualcosa che spinga il club verso questa strada.

Calciomercato Milan, nuova idea per l’attacco: gioca in Serie A

In queste settimane sono trapelati diversi nomi di attaccanti che sarebbero nella lista di Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani. Tra questi c’è Mehdi Taremi, in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Porto e che potrebbe partire a gennaio per un basso prezzo. Senza dimenticare Jonathan David (scadenza giugno 2025) del Lille, un vecchio pallino rossonero.

Tra i centravanti che il Milan sta monitorando c’è anche Joshua Zirkzee, 22enne olandese del Bologna. Ha iniziato questa stagione con 3 gol e 1 assist in 9 presenze tra Serie A e Coppa Italia. L’ultima rete l’ha realizzata a San Siro contro l’Inter. Questi mesi possono essere molto importanti per la sua crescita. Visto il ruolo, deve sicuramente dimostrare di essere bravo in zona gol.

Il Quotidiano Sportivo scrive che gli uomini mercato del Milan sono pronti a mettersi sulle sue tracce. Zirkzee potrebbe essere un profilo adatto dal progetto rossonero, improntato soprattutto su giovani talenti. Anche altre importanti squadre italiane e europee stanno lo seguendo attentamente.

In ogni caso, il Bologna non intende venderlo nella sessione di gennaio. L’obiettivo è quello di tenerlo fino al termine della stagione e poi di valutare le offerte nel calciomercato estivo. Thiago Motta può valorizzarlo e renderlo un attaccante ancora più prolifico in fase realizzativa.

Il club emiliano ha speso 8,5 milioni di euro per comprarlo dal Bayern Monaco nell’agosto 2022. L’accordo prevede anche una percentuale del 40% della futura plusvalenza a favore dei bavaresi. Nel contratto dovrebbe esserci anche una clausola di risoluzione da 40 milioni.

Zirkzee è un attaccante davvero molto interessante, con spiccate doti tecniche e forza fisica (è alto 1,93 metri). Molto bravo a disorientare e saltare gli avversari con i suoi movimenti. Ha il potenziale per diventare un grande centravanti.