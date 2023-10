Musah: “Pioli mi ha subito dato fiducia. Milan-Juve sarà una sfida made in USA”

Le parole di Yunus Musah, centrocampista statunitense del Milan, direttamente dal ritiro degli USA durante queste ultime amichevoli.

I viaggi intercontinentali più lunghi per i calciatori del Milan durante questa sosta li hanno affrontati i due statunitensi della rosa. Ovvero Christian Pulisic e Yunus Musah, volati negli USA per rispondere alla chiamata del c.t. Gregg Berhalter.

Test match importanti per la nazionale a stelle e strisce, contro Germania prima e Ghana poi. Nell’ultima amichevole contro la squadra tedesca, giocata la notte scorsa a East Hartford nel Connecticut, hanno giocato titolari entrambi. Pulisic si è contraddistinto per uno splendido gol del vantaggio, però poi la Germania ha avuto la meglio vincendo 3-1 in rimonta.

Dopo l’incontro in questione, Musah si è fermato a parlare con i cronisti locali, in particolare del suo momento di forma attuale. Il centrocampista classe 2002 si è detto molto felice e sereno, sia con il Milan che con la propria nazionale: “Sto bene, sento la fiducia del mister qui in nazionale. Nel Milan anche mister Pioli mi ha dato tanta fiducia fin da subito. Sto bene al Milan, so che posso crescere tanto”.

Dopo la sosta ci sarà Milan-Juventus, un match che vedrà la presenza di quattro nazionali americani. Musah e Pulisic tra i rossoneri, McKennie e Weah tra i bianconeri. Proprio di questa sfida in salsa yankee ha parlato Musah: “Quattro americani per Milan-Juve? Sarà bellissimo, spero di giocare assieme a tutti loro. Un bel momento per il calcio sia italiano che statunitense”.

Musah e Pulisic come detto affronteranno il Ghana in amichevole, al Geodis Park di Nashville, nella notte tra mercoledì e giovedì, per poi tornare immediatamente a Milano. Pioli ed il suo staff valuteranno le loro condizioni atletiche prima di decidere se schierarli titolari o meno per Milan-Juve di domenica sera.