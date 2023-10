Saelemaekers allo scoperto: “Al Milan non sentivo fiducia, Maldini mi disse che…”

L’ex milanista Alexis Saelemaekers ha parlato del suo addio in estate dal Milan, facendo intendere come non sentisse più la fiducia nel club.

Il Milan durante l’ultima sessione estiva di calciomercato ha deciso di fare una sorta di repulisti generale, soprattutto riguardo quei calciatori non troppo utilizzati da Stefano Pioli durante l’ultima stagione. Fra i giocatori ceduti, tra prestiti e titolo definitivo, spunta anche Alexis Saelemaekers. Ovvero il jolly belga classe ’99, protagonista con la maglia del Milan dell’ultimo Scudetto vinto e del periodo di rinascita della squadra rossonera sotto la guida proprio di mister Pioli.

Però nella stagione 2022-2023 Saelemaekers non ha ricevuto la stessa considerazione avuta in precedenza. Il calciatore belga in campionato ha disputato 30 partite, ma molto spesso partendo dalla panchina. Soprattutto nelle partite che contano, Pioli lo ha lasciato di sovente fuori, preferendogli altre soluzioni.

Per questo motivo Saelemaekers ha accettato l’offerta del Bologna, che lo ha voluto fortemente negli ultimi giorni della sessione di estiva di mercato. Una nuova avventura italiana per il 24enne ex Anderlecht, che proprio nelle scorse ore ha parlato di ciò che è stato con il Milan e ciò che sarà con i felsinei.

Le rivelazioni di Saelemaekers sull’addio al Milan

Il 30 agosto scorso Alexis Saelemaekers si è trasferito dal Milan al Bologna in prestito oneroso con diritto di riscatto. Una scelta che il centrocampista belga, come spiegato alla Gazzetta dello Sport, sembra aver accolto molto positivamente: “Thiago Motta mi ha convinto, ci siamo parlati e nessun allenatore mi aveva detto cose come le sue. ‘Tu sarai importante per me’ mi ha detto in sintesi. Semplicità che mi ha ridato il sorriso. E fatto sentire quello di prima”.

Dunque l’esterno è felice della scelta attuale, ma con il Milan non si è lasciato benissimo: “Avevo perso la gioia, nell’ultimo anno di Milan non ho avuto tempo per giocare né troppa fiducia. Ero giù di morale, ecco”. Effettivamente Saelemaekers non era sembrato felice delle scelte di Pioli, soprattutto negli ultimi mesi in cui troppo spesso è partito dalla panchina o è stato sostituito a gara in corso.

Frecciatina al tecnico ed alla dirigenza attuale, mentre Saelemaekers ha rispolverato un’indiscrezione sul rapporto con Paolo Maldini, ex dirigente cacciato da Gerry Cardinale a giugno scorso: “Il rapporto con Maldini? Spiego: prima che andasse via io e lui parlammo e mi disse che non avrebbe voluto assolutamente cedermi. Tutto qua”.