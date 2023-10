Affare top dalla Francia: Moncada piazza il colpo a centrocampo 

Il Milan pronto a pescare ancora una volta in Francia: in estate può arrivare un pupillo di di Geoffrey Moncada. Il dirigente rossonero lo conosce davvero bene

Nonostante lo stop di Paul Pogba, il centrocampo della nazionale francese resta uno dei più importanti del mondo Eduardo Camavinga del Real Madrid, Youssouf Fofana del Monaco, Boubacar Kamara dell’Aston Villa, Adrien Rabiot della Juventus e Aurélien Tchouaméni sempre dei blancos sono gli ultimi convocati di Didier Deschamps per i match di qualificazione ai prossimi Europei.

Giocatori di estrema qualità, che indubbiamente fanno gola proprio a tutti. È evidente che molti di questi, come i due Meregues, sono irraggiungibili, ma c’è un’occasione che anche il Milan potrebbe decidere di cogliere. Stiamo parlando di Youssouf Fofana, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno 2024. Sarebbe un colpo a zero davvero importante: il centrocampista d’altronde è da tempo nel mirino di Geoffrey Moncada, che potrebbe spingere per affondare il colpo.

Il giocatore è ancora giovanissimi – compirà 25 anni solo il prossimo 10 gennaio – ed è da tempo nel giro della Nazionale, con cui ha maturato grande esperienza. Appare essere davvero il profilo ideale per il Diavolo che lo ha cercato anche durante l’ultima sessione di mercato.

Milan, nuovo colpo a centrocampo

Il Milan in estate ha davvero cambiato volto alla propria mediana. Sono partiti Bakayoko e Vranckx, oltre chiaramente Sandro Tonali. Con la cessione del giocatore italiano al Newcastle, di fatto, il Diavolo ha finanziato il proprio mercato e sono così arrivati Tiijani Reijnders, Rubén Loftus-Cheek e Yunus Musah.

Nel mese di agosto si è parlato tanto di un possibile quarto colpo, ma alla fine si è deciso di puntare su Yacine Adli. Una scelta che alla fine sta portando i propri frutti.

Gli ultimi giorni di mercato, però, sono stati anche quelli delle voci legate ad un possibile addio di RadeKrunic, direzione Turchia. Il bosniaco alla fine è rimasto in rossonero, ma il rinnovo del contratto, che scade nel 2025, non è ancora arrivato. Un mancato accordo e un conseguente addio, favorirebbero l’arrivo di un nuovo centrocampista e Fofana potrebbe davvero essere la soluzione giusta, anche economica vista la possibilità di usufruire del decreto crescita.