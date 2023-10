Infortunio Mbappé in Nazionale: le ultime in vista di Psg-Milan

Il campionissimo francese Kylian Mbappé si è fermato durante il ritiro della sua nazionale. Vedremo quali problemi avrà riportato.

La Francia in questa tornata di gare internazionali si è assicurata la qualificazione agli Europei 2024, che si disputeranno il prossimo anno in estate su territorio tedesco. Basta il successo sul campo dell’Olanda della scorsa settimana, deciso da una super doppietta di Kylian Mbappé.

Superlativa la prestazione del fuoriclasse francese, che ha annichilito gli olandesi con la sua solita prova da leader offensivo. Peccato che nelle ultime ore Mbappé abbia subito qualche problema muscolare, come viene raccontato direttamente dal ritiro della sua nazionale.

Infatti l’ultima notizia parla di allenamento saltato per Mbappé, che dunque molto probabilmente salterà l’amichevole di domani tra Francia e Scozia, in programma alle ore 21 nello stadio di Lille. Preoccupazione per le condizioni dell’attaccante in forza al Paris Saint Germain, che non è nuovo a noie muscolari improvvise.

Altro problema per Mbappé: tra 9 giorni la sfida al Milan

Ancora non chiari i motivi dello stop di Mbappé, che nell’allenamento di domenica è stato l’unico dei convocati del c.t. Didier Deschamps a saltare la seduta. Una notizia che preoccupa non solo i tifosi transalpini, ma in particolar modo quelli del PSG, che ovviamente lo considerano intoccabile ed insostituibile in rosa.

Da capire dunque se i problemi di Mbappé gli permetteranno o meno di essere presente nella prossima tornata di sfide di Champions League. Il PSG il prossimo 25 ottobre ospiterà il Milan, in un match molto intrigante e già forse decisivo per le sorti delle due squadre in questa competizione, visto che sono divise da un solo punto in classifica.

A fine settembre Kylian Mbappé aveva già subito una forte contusione durante PSG-Marsiglia, facendo temere il peggio ai propri supporter, ma alla fine l’attaccante classe ’98 ha recuperato molto rapidamente e si è dato disponibile per le partite successive. Ora bisognerà valutare se quello subito in Nazionale sia un lieve affaticamento o qualcosa di più serio.

Quella del 25 ottobre sarà una partita speciale per Mbappé, che non ha mai nascosto di avere simpatie per il Milan ed i colori rossoneri fin da quando era bambino. Nota la foto di repertorio del piccolo Kylian a 12 anni, intervistato da un’emittente francese mentre indossa la maglia originale del Milan di Robinho. “Se dovessi venire a giocare in Italia, lo farei solo per il Milan” – ha detto quest’estate il fuoriclasse francese, facendo sognare tutti i tifosi milanisti.