Infortunio Osimhen, tegola per Garcia: out per Napoli-Milan

Gli esami di rito hanno evidenziato una lesione per l’attaccante nigeriano: salterà ancora una volta la sfida contro i rossoneri

Nei giorni scorsi Victor Osimhen aveva riportato un infortunio con la Nigeria ed era stato costretto a fermarsi. Le sue condizioni preoccupavano e tutti erano in attesa di una diagnosi più precisa in merito al suo problema fisico.

Il centravanti del Napoli si è sottoposto ad ulteriori accertamenti nella giornata di oggi. Gli esami strumentali hanno evidenziato hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Con un problema del genere sembra inevitabile uno stop di diverse settimane per il classe 1998, che a questo punto salterà la sfida contro il Milan, in programma domenica 29 ottobre al Diego Armando Maradona.

Una tegola pesante per Rudi Garcia, che ora deve capire come sostituire il nigeriano per le prossime partite. Le due ipotesi principali sono ovviamente il suo sostituto naturale, ovvero Giovanni Simone, e la soluzione di Giacomo Raspadori da punta centrale, con l’ex Sassuolo che è stato spesso provato in quel ruolo.

Quarto forfait nelle ultime 5 contro i rossoneri

La sfida contro il Milan rappresenta un vero e proprio tabù per il venticinquenne, che in questi anni è stato costretto a dare forfait in quasi tutte le occasioni. Si tratta infatti della quarta assenza negli ultimi cinque confronti con il Diavolo per Osimhen.

L’attaccante aveva saltato la partita a San Siro nell’anno dello Scudetto dei rossoneri, ma è nella passata stagione che sono arrivare le assenze pesanti. Il nigeriano infatti si era infortunato proprio prima della serie di scontri ravvicinati tra i due club fra campionato e Champions League. Non aveva potuto giocare né il match di campionato vinto dal Milan per 0-4, nè la semifinale d’andata di Champions, vinta sempre dal Diavolo con la rete di Ismael Bennacer.

Aveva invece recuperato in occasione della partita di ritorno, nella quale aveva segnato il gol dell’1-1 nei minuti finali, ma che non era bastato ad evitare l’eliminazione alla squadra campana. Un’assenza dunque importante per il Milan, che affronterà gli azzurri, ancora una volta privi del loro bomber.