Milan, Jovic sotto esame: c’è un’opzione sul contratto

Per Jovic una stagione molto importante: si gioca il suo futuro, al Milan e forse in generale.

Non è un segreto che Luka Jovic non fosse la prima scelta del club rossonero per l’attacco. Ha rappresentato una soluzione di ripiego, dopo che le prime scelte erano sfumate, a partire dall’obiettivo primario Mehdi Taremi.

Il centravanti serbo è arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina, una soluzione low cost sulla quale il Milan ha deciso di scommettere come alternativa a Olivier Giroud. A Firenze ha messo insieme 13 gol e 5 assist in 50 presenze, un rendimento altalenante ma che ha comunque spinto la dirigenza rossonera a dargli fiducia.

Jovic vuole guadagnarsi il rinnovo col Milan

Sicuramente Stefano Pioli spera che Jovic torni ad essere l’attaccante brillante che si mise in luce con l’Eintracht Francoforte, prima di essere acquistato per oltre 60 milioni di euro dal Real Madrid. In Spagna poi le cose non sono andate bene, però il serbo può ancora rilanciarsi. Farà 26 anni a dicembre e ha la possibilità di dimostrare di poter essere utile alla causa rossonera.

Jovic ha un giocatore dotato di buona tecnica, sa proteggere palla e dialogare bene con i compagni. Chiaramente, gli si chiedono soprattutto gol e deve farsi trovare pronto quando ha le occasioni di segnare. Finora non è riuscito a timbrare il cartellino e certamente sbloccarsi presto può rendergli le cose più semplici per il prosieguo della stagione.

Il Milan terrà d’occhio il suo rendimento per poi decidere se rinnovargli o meno il contratto. Infatti, Luka ha firmato un accordo annuale quando è arrivato dalla Fiorentina. Il Corriere dello Sport ricorda che c’è un’opzione che il club può esercitare per un prolungamento triennale.

Il numero 15 rossonero ha una grande occasione in maglia rossonera, potrebbe anche essere l’ultima in una squadra così importante. Deve avere le motivazioni e la fame per non fallire. Questa stagione può essere molto importante per la sua carriera. Adesso che la sua condizione fisica è in crescita potrà dare un contributo migliore alla squadra di Pioli. Vedremo se sarà in grado di incidere quando verrà chiamato nuovamente in causa.

Contro il Genoa ha giocato titolare e non è riuscito a fare male alla difesa rossoblu. Una prestazione non memorabile, ma era solo la terza dopo i 13 minuti nel derby e i 25 contro l’Hellas Verona. Non giocava da due partite e a Marassi ha certamente avuto la chance di migliorare la forma fisica e di capire meglio i meccanismi di squadra. Lo aspettiamo più brillante dopo la sosta nazionali.