Milan-Juventus, Pioli studia la mossa a sorpresa: le ultime

Stefano Pioli potrebbe inserire dal 1′ minuto un calciatore a sorpresa domenica prossima contro la Juventus, anche per mettere in confusione gli avversari.

Da oggi inizia per il Milan la preparazione al prossimo ciclo di partite consecutive tra campionato e coppa. Ma soprattutto ad un trittico di fine ottobre che vedrà i rossoneri sfidare tre grandi squadre nel giro di una settimana circa.

Prima la Juventus a San Siro, poi la doppia trasferta a dir poco impegnativa contro PSG (girone di Champions League) e Napoli. Insomma, una settimana di fuoco per i ragazzi di Stefano Pioli, che dovranno dimostrare di essere da Scudetto e pronti anche a volare in territorio europeo.

In attesa di ritrovare tutti gli effettivi dopo gli impegni con le rispettive nazionali, mister Pioli sta già pensando a come ruotare le proprie scelte, per affrontare al top della forma le tre difficilissime sfide ufficiali di fine mese. Secondo ciò che scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan starebbe pensando ad una novità sorprendente in vista del big match del 22 ottobre contro la Juve.

Altra chance per Jovic: può partire titolare contro la Juventus

La sorpresa in questione riguarda l’attacco. Pioli sa bene che nelle suddette tre gare consecutive non potrà chiedere sforzi assurdi a Olivier Giroud. Il bomber 37enne dovrà essere gestito al meglio, visti i tanti impegni ravvicinati. Per questo motivo è probabile un turnover in fase offensiva, che dipenderà molto dalle condizioni dell’ex Chelsea.

L’idea è quella di dare ancora spazio a Luka Jovic, la punta di scorta che non ha fatto impazzire il Milan nell’ultima sfida da titolare contro il Genoa. Ma Pioli è intenzionato a dargli nuova fiducia, anche per questioni pratiche. E proprio contro la Juventus nella prossima giornata di campionato.

Infatti Giroud tornerà mercoledì in giornata dagli impegni con la nazionale francese, mentre Jovic si sta allenando a Milanello da giorni senza troppi intoppi. Pioli per questo motivo sarebbe propenso a dare riposo al proprio numero 9, almeno dall’inizio, contro i bianconeri di Allegri. Per poi successivamente puntare forte su Giroud contro PSG e Napoli.

Decisione che potrebbe scatenare un pizzico di scetticismo nei tifosi rossoneri, i quali magari preferirebbero Noah Okafor come punta di riserva. Ma ad oggi Pioli vede il giovane svizzero più come esterno offensivo, un vice-Leao ideale che sa muoversi meno bene come centravanti puro. Dunque fiducia a Jovic, che ha bisogno di giocare per tornare ai livelli di Francoforte.