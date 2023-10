Milan, Pioli esulta: ecco il jolly per la difesa

Finalmente Stefano Pioli potrà contare sul calciatore, capace di giocare sia a destra che al centro. Il Milan e il suo tecnico possono davvero esultare

La sua ultima partita risale al primo settembre. Venticinque minuti giocati contro la Roma. In quella circostanza, Pierre Kalulu fu gettato nella mischia, al posto dell’ammonito Rubén Loftus-Cheek, per sostituire al centro della difesa l’espulso Fikayo Tomori. Con la squalifica dell’inglese si candidava, inevitabilmente, a giocare insieme a Malick Thiaw il derby contro l’Inter.

Durante la sosta per le nazionali, di settembre, però, Kalulu ha subito un infortunio muscolare che ha fatto saltare tutti i piani di Stefano Pioli. Ora, dopo oltre un mese dalla sua ultima partita con la maglia del Milan, il francese è pronto a tornare. Il recupero del classe 2000, determinante per la conquista dello scudetto, due stagioni fa, darà una mano importante al tecnico di Parma. Verosimilmente riuscirà a strappare una convocazione per la Juventus, ma comunque il suo rientro avverrà entro ottobre quando il Milan sarà chiamato a giocare partite complicate contro il Napoli e il Psg, in pochissimi giorni

Milan, torna Kalulu: centrale o terzino?

Pierre Kalulu è il vero jolly di Stefano Pioli. Il giocatore nelle due partite disputate è stato impiegato sia da terzino che da centrale. A seconda delle esigenze, l’ex Lione giocherà in uno dei due ruoli.

Servirà chiaramente del tempo per riprendersi una maglia da titolatissimo. Al centro Thiaw e Tomori appaiono inamovibili, ma è proprio lì che Kalulu dovrebbe trovare più spazio. Simon Kjaer, prima alternativa senza l’ex Lille, non ha infatti convinto del tutto. Sulla destra, invece, Pioli ha ritrovato Alessandro Florenzi, da poter alternare con capitan Davide Calabria. Oggi Kalulu, dunque, torna ad essere più centrale che terzino. Ma, si sa, il tempo cambia in fretta, l’importante è però che il francese sia finalmente pronto ad aiutare il Milan a vincere.

Anche perché tutti si augurano di rivedere, finalmente, il Kalulu dello Scudetto, quello che aveva stregato tutti. Quello che aveva fatto crescere il suo valore in maniera esponenziale, attirando le attenzioni dei grandi club. Pioli e il Milan hanno bisogno della versione migliore del francese anche per capire come comportarsi in futuro sul mercato. Kalulu nelle ultime ore di mercato è stato accostato al Bayern Monaco, ma è evidente che quello non fosse il miglior momento per vendere il giocato.