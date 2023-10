@ML – Milan, Bennacer è tornato: il centrocampista a Milanello

Il centrocampista algerino, Ismael Bennacer, ha fatto ritorno a Milanello e continuerà il suo iter di recupero per il rientro in campo

Tutto come previsto, Ismael Bennacer ha fatto ritorno a Milanello proprio stamani, nella giornata di lunedì. Il centrocampista algerino è ancora alle prese con il proprio infortunio, che non gli ha permesso di essere disponibile in questa prima parte di stagione.

Il giocatore ex Empoli ha voglia di rimettersi presto a disposizione di Stefano Pioli, per dare il proprio contributo, ma bisognerà ancora aspettare qualche settimane. Bennacer – come appreso da MilanLive.it – ha svolto un lavoro individuale. Il suo rientro a casa, che gli permetterà di tornare a respirare lo spogliatoio e di stare insieme ai compagni, è certamente un passo importante verso il pieno recupero, che avverrà non prima di fine anno.