Offerta in arrivo: il Milan vuole chiudere subito

L’esperto di mercato assicura che il club rossonero sta preparando l’affondo, ma c’è da fare attenzione a un top club della Liga

Con la sosta delle nazionali sono le voci di mercato che tornano a farla da padrone in questi giorni, con tutte le squadre che hanno già iniziato a ragionare sul futuro, perché sanno che bisogna muoversi con largo anticipo per anticipare la concorrenza.

Sappiamo bene che nella scorsa estate il Milan si è mosso in maniera importante per rinforzare la rosa sotto tutti gli aspetti, andando addirittura a rivoluzionare alcuni reparti, come quello di centrocampo. Stefano Pioli ha ricevuto tanti innesti e ora ha diverse soluzioni in ogni ruolo, e l’ottimo inizio di stagione del Diavolo è anche merito di questo fattore. Eppure, alcune operazioni sono invece state rimandate alle prossime sessioni di mercato.

Tra queste c’è quella del terzino sinistro che deve occupare il ruolo di vice Theo Hernandez. La cessione di Fodé Ballo-Tourè al Fulham non ha infatti portato all’arrivo di un suo sostituto, ma solo alla promozione del giovane Davide Bartesaghi in prima squadra. Il club rossonero ha però già da tempo in mente come muoversi a riguardo e sta aspettando per provare a far firmare lo spagnolo Juan Miranda.

Juan Miranda, non solo Milan: forte concorrenza

Il laterale mancino si dovrebbe svincolare con grandi probabilità dal Betis Siviglia nel prossimo giugno, perché non ha intenzione di rinnovare con il proprio club. La dirigenza dei rossoneri lo segue da tempo e sta per passare all’attacco.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo Twitter, infatti, il Milan sta preparando un’offerta scritta, ma per giugno e non per gennaio, come riportavano ultimamente alcuni organi di informazione. I rossoneri hanno intenzione dunque di tentare l’affondo per il 23enne, sul quale però c’è una concorrenza difficile da superare.

Capítulo Juan Miranda. El Milan está preparando una oferta por escrito pero para junio, tal y como adelantamos. Los rossoneri quieren intentarlo al 100%. Entre los clubes que están sondeando el perfil de Miranda, para junio, también está el Barcelona. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 15, 2023

Stando sempre a quanto riportato dall’esperto di mercato, tra i club che stanno monitorando il profilo di Juan Miranda, c’è anche il Barcellona di Xavi. Il giocatore ha iniziato la sua carriera proprio nel club blaugrana e si parlava anche del fatto che i catalani detengono un 50% sulla rivendita del calciatore, per cui potrebbero tentare l’affondo in inverno e acquistare il classe 2000 a prezzo di saldo. Seguiremo la vicenda da vicino nei prossimi giorni.