Tonali, Fabrizio Corona chiarisce: “Non ha giocato sul Milan”

Corona è tornato a parlare dei giocatori coinvolti nel caso delle presunte scommesse e ha spiegato un dettaglio su Tonali.

In questi giorni in Italia tiene banco un caso che sta facendo molto discutere e di cui probabilmente non è ancora emerso tutto. Anche Sandro Tonali è tra i calciatori che sono stati chiamati in causa dalla rivelazioni fatte da Fabrizio Corona, che ha già annunciato di avere altri nomi da fare nei prossimi giorni.

Com’è noto, l’ex centrocampista del Milan è coinvolto in un’indagine di presunte scommesse illegali che riguarda anche Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo. Corona aveva citato pure Nicola Zalewski della Roma, però al momento non risulta indagato. Ci sono tante cose da chiarire e bisogna attendere l’esito delle indagini per conoscere i dettagli della vicenda.

Caso scommesse, Corona parla di Tonali e gli altri

Corona in un intervento alla trasmissione La Zanzara su Radio 24 ha affermato che Tonali non ha scommesso sul Milan: “No, non ha mai giocato sul Milan. Ma giocava al banco scommesse, cifre esorbitanti“.

Per quanto concerne Fagioli, il noto personaggio ha detto una cosa importante sulla Juventus: “I giocatori e il direttore sportivo sapevano di Fagioli, domani porto le prove. Quando io pubblico la notizia, loro non lo portano in ritiro“.

Corona ha risposto pure su Zalewski: “Lui smentisce, il titolare dell’audio ha smentito. Peccato che sia vero, si è solo spaventato. Domani porto le prove“.

L’ex re dei paparazzi ha aggiunto altre considerazioni sul caso del momento: “Gran parte dei calciatori hanno giocato sul calcio, non sulla propria squadra. Zaniolo è un caso a parte, una nostra fonte dice che si è giocato una partita di Coppa Italia. Credo siano coinvolti più di 50 giocatori. Scommettevano botte da 100, 150, 200, 300 mila euro. Nella loro stupidità, infantilismo o malattia dicevano ‘che faccio di male?’. Violi una legge che prevede che tu non possa scommettere sul calcio. Inoltre, giochi ai banchi e non alla Sisal. Bonucci? La Juventus ha smentito, dimostrando che sapeva”.

Martedì sera sarà ospite di Nunzia De Girolamo nel programma Avanti Popolo su Rai 3. In tale occasione dovrebbe fare i nomi di altri calciatori coinvolti nello scandalo.