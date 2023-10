Gazzetta – Tonali si autodenuncia ma non basta: la FIGC pensa ad una pena esemplare

Sandro Tonali è stato coinvolto nella vicenda scommesse: non è ancora chiaro se ha scommesso anche sulle partite del Milan

In questi giorni non si parla d’altro. Il nuovo ciclone calcio-scommesse sta facendo tremare tutto lo sport italiano, visto che sono stati fatti nomi pesanti ed ingombranti di calciatori coinvolti in questo illecito non di poco conto.

Fra questi, a sorpresa, anche Sandro Tonali. Il suo nome è stato rivelato giorni fa da Fabrizio Corona, dopodiché l’ex Milan, insieme a Zaniolo, è stato ascoltato dalle forza dell’ordine ed è stato allontanato dal ritiro della Nazionale a Coverciano.

Tonali, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe seguire l’esempio di Nicolò Fagioli e autodenunciarsi, così da mettersi a disposizione della Procura di Torino e della FIGC per il prosieguo delle indagini. Nel caso di Sandro, si tratterebbe di vera e propria ludopatica, tanto da aver giocato circa 1 milione di euro tra scommesse di vario genere.

Tonali rischia la stangata: segnale forte dalla Figc

Dunque anche Tonali avrebbe ammesso di essere vittima della ‘febbre del gioco’, proprio come Fagioli. Un problema serio che porterà ad inevitabili conseguenze per il forte centrocampista classe 2000, già costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale qualche giorno fa.

Pronto a collaborare con la giustizia e con il procuratore Giuseppe Chinè, rischia comunque grosso Tonali. In particolare se dalle indagini e dai tabulati del suo smartphone usciranno fuori scommesse illecite anche sul Milan, cioè la squadra in cui ha militato dal 2020 al 2022.

Un calciatore professionista, secondo il regolamento federale, può scommettere su altri sport (attraverso canali legali e riconosciuti) ma è severamente proibito farlo sulla propria attività. A maggior ragione se tali puntate vengano effettuate per le partite della squadra d’appartenenza. La FIGC vuole dare un segnale forte, per questo Tonali nonostante la possibile confessione rischia dai 3 ai 5 anni di squalifica.

In attesa delle indagini e degli atti collaborativi di Tonali con la procura, l’ex Milan intanto sta seriamente pensando di farsi seguire da uno specialista, magari entrare in terapia per curare la ludopatia. Un problema da non sottovalutare che evidentemente colpisce molti giovani. Intanto le indagini proseguono, così come l’inchiesta di Fabrizio Corona, che domani sera, dopo Inghilterra-Italia, sarà in diretta su RAI 3: per l’occasione, ha annunciato l’intenzione di svelare molti dettagli in merito e, quindi, anche nuovi nomi coinvolti.