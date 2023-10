Ancora Balotelli contro Ibrahimovic: “Uscita stupida, io ho più carattere di lui”

Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic continuano a non mandarsele a dire. L’attaccante dell’Adana Demirspor ha risposto nuovamente.

Due personaggi che quando aprono bocca e danno fiato alle proprie idee spesso fanno discutere. Più che calciatori sono due vere celebrità per il loro carattere quasi da star cinematografica.

Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic sono i protagonisti dell’ultimo lungo botta e risposta a distanza. A scatenare tutto è stato Ibra, che qualche giorno fa al Festival dello Sport ha paragonato Balo a Rafael Leao, dando l’idea di preferire nettamente l’attuale calciatore rossonero.

Frecciatina dello svedese all’attuale calciatore dell’Adana Demirspor, che però non è stata accolta positivamente da Balotelli. Il quale ha replicato ricordando a Ibra di essere stato in grado di vincere la Champions League con la maglia dell’Inter, mentre l’altro era già partito in direzione Barcellona.

Balo ancora furioso con Ibra: “Mi ha dato fastidio il suo atteggiamento”

Interpellato ormai come ospite fisso su TV Play, Mario Balotelli è tornato nelle scorse ore ha parlare di ciò che ha detto Ibrahimovic su di lui. In particolare l’ex milanista si è detto poco sereno dopo l’esempio di quando quest’ultimo fu spedito in tribuna per i suoi atteggiamenti non consoni.

“E’ strano che mi abbia attaccato così senza motivo. Sono d’accordo che Leao abbia dei colpi di genio. Non ho capito la parte sulla tribuna. Mi ha dato fastidio il suo atteggiamento, come lo ha detto. E’ un’uscita stupida, io sono convinto di avere più carattere di lui. Ma ormai si è creato un personaggio nel fare Dio“.

Balotelli dunque se la lega al dito e si è detto poco contento dell’attacco di Ibrahimovic a distanza, al quale contesta il fatto di sentirsi e dirsi sempre superiore agli altri colleghi ed ex compagni. “E’ una ca***ta che io ho buttato via tutte le mie occasioni e basta guardare quello che ho vinto. E’ vero che avevo il talento di diventare tra i migliori al mondo, su questo ha ragione. Avrei potuto vincere un pallone d’oro col mio talento”.

Sulla foto pubblicata con la Champions in mano e che è sembrata un’altra frecciata a Ibrahimovic: “Io ho solo detto che in quella partita di Champions contro lo United, lui non ha giocato bene, contrariamente a me. Ha un ricordo mio non così veritiero. La foto con la Champions che ho postato su Instagram? Volevo dire che io ho giocato partite importanti, forse lui in qualcuna è sparito”.