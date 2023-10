Assalto al bomber: il Milan lo vuole a gennaio

Il Milan vuole regalarsi un bomber giovane già durante il calciomercato di gennaio. Il Diavolo proverà così l’assalto all’attaccante che milita in Ligue 1

Non si può più rimandare. Il 2024 sarà l’anno del grande bomber. Dopo l’ultimo calciomercato estivo, con cui si è praticamente rafforzato in ogni reparto, il Milan si prepara a mettere a segno il colpo più importante, quello in attacco.

Negli ultimi giorni di agosto, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno provato a mettere le mani su Taremi, ma senza successo. L’attaccante iraniano del Porto, adesso, non sembra più essere una pista calda, nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.

Il giocatore è certamente un’opportunità di mercato, ma il Diavolo voler guardare altrove, ad un profilo decisamente più giovane, da affiancare ad Olivier Giroud. Il francese, che lo scorso 30 settembre ha compiuto 37 anni, va verso il rinnovo. L’ex Chelsea ha dimostrato di essere integro fisicamente e di poter dare una mano importante alla squadra. E’ un leader e gestito nel modo giusto può certamente tornare utile.

Ma, come detto, serve un centravanti titolare, che possa raccoglierne l’eredità fin da subito. Serve un giocatore capace di garantire gol importanti e che ha maturato un’importante esperienza.

Milan, assalto al bomber della Ligue 1

Non è certo un nome nuovo. Il Milan lo segue, ormai da diversi anni, e in estate ha provato a convincere il Lille a lasciarlo andare, direzione Milano.

Stiamo chiaramente parlando di Jonathan David, che nel 2024 dirà addio sicuramente al club di Ligue 1. Non sembrano esserci più margini per un rinnovo e il contratto in scadenza nel 2025 non lascia alternative. Sarà cessione.

Il Milan è tra le squadre in prima linea e come riporta La Gazzetta dello Sport potrebbe provare a giocare di anticipo, portando a Milano David già durante il mercato di gennaio. Il prezzo, inevitabilmente, è destinato a scendere e dopo la richiesta di 60 milioni, il nazionale canadese può lasciare Lille per una quarantina di milioni di euro. Il Milan c’è e proverà a regalare a Pioli il suo attaccante, ma bisognerà fare i conti con la concorrenza. Il Napoli lo segue in vista di un possibile addio di Osimhen, ma attenzione soprattutto ai club inglesi, pronti a far saltare il banco, con offerte da capogiro.