Ausilio attacca Lukaku e provoca il Milan: “Ora negano”

Il dirigente dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha lanciato alcune frecciate al centravanti e al club rossonero

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio ha ricevuto un riconoscimento dall’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, ovvero la Spiga d’Oro 2023. In occasione del ricevimento del Premio, il dirigente ha rilasciato anche alcune dichiarazioni.

Tra le dichiarazioni Ausilio ne ha approfittato per lanciare alcune frecciatine, e i destinatari sono stati Romelu Lukaku e il Milan. Il centravanti belga e i nerazzurri si sono separati in malo modo in estate nella nota vicenda, e il ds ha risposto preferendogli il nuovo arrivato: “Chi scelgo tra Thuram e Lukaku? La mia risposta è molto più semplice rispetto a quella di Marotta: Marcus, assolutamente. Perché si è dimostrato un ragazzo che ha voluto fortemente l’Inter, l’ha scelta almeno quanto noi abbiamo scelto lui”.

Quella del centravanti francese è una scelta che i nerazzurri avevano fatto già da tempo, e che nonostante qualche problema si è concretizzata, come spiega il dirigente: “Già due anni fa eravamo riusciti a chiudere l’operazione con lui. Poi purtroppo si fece male proprio a ridosso della firma. Ma noi non ci siamo dimenticati di lui, ed evidentemente lui non si è mai dimenticato di noi“.

Anche i rossoneri nel mirino del ds nerazzurro

Dopo aver lanciato la frecciata a Lukaku, Ausilio non si è fermato qui e ha voluto togliersi un altro sassolino dalla scarpa, sempre in merito all’operazione Thuram. In questo caso il destinatario è il Milan.

Queste le parole del ds, che ha aggiunto: “Anche quando sono arrivate altre società lui ha scelto noi, ma lo ha fatto proprio come l’Inter ha scelto lui. Perché c’erano altre società, che oggi negano di averlo trattato. E invece ci sono state”. Ricordiamo che Thuram era svincolato da luglio e quindi libero di firmare con qualsiasi squadra.

L’allusione al Milan è chiara, dato che in estate erano fortissime le voci di un forte interessamento del Diavolo per l’ex Borussia Monchengladbach. Addirittura a un certo punto sembrava che i rossoneri avessero chiuso per il suo arrivo, subito dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Dopodiché l’Inter è tornata prepotentemente sul giocatore proponendo un ingaggio molto alto e ha chiuso l’operazione a parametro zero.