Calcio spagnolo sotto shock : ritrovato morto a 18 anni

Il calcio spagnolo è scosso dopo la notizia della morte di un giovanissimo calciatore: cause ancora da accertare

Dopo esser rimasti col fiato sospeso per mesi a causa del terribile incidente occorso al portiere del PSG Sergio Rico, che ha lottato tra la vita e la morte per diverse settimane dopo una violenta caduta da cavallo nel maggio scorso, una nuova sconvolgente notizia ha ferito nel profondo tutto il calcio spagnolo.

Scomparso da quattro giorni dopo esser stato visto ad una festa nel capoluogo andaluso, il 18enne Alvaro Prieto, in forza al Cordoba – Serie C spagnola – non ha dato più notizie di sé. Il giovanissimo calciatore avrebbe dovuto prendere un treno notturno che lo avrebbe riportato a casa nella notte tra il 12 e il 13 ottobre. Ma di lui si sono perse le tracce.

Questo almeno fino alla mattinata del 16 ottobre. Quando la Polizia ha confermato il decesso del giovane. Il corpo è stato ritrovato tra due vagoni di un treno nella stazione di Santa Justa, a Siviglia. La notizia ha gettato nella disperazione più totale famiglia, amici e lo stesso club.

Il cordoglio del Cordoba: Alvaro Prieto è morto

Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che il calciatore abbia mandato un messaggio alla madre per avvertirla che la batteria del suo cellulare si stesse scaricando. Questo sarebbe il motivo per il quale non sarebbe riuscito a mostrare il biglietto elettronico al controllore. Che a quel punto lo ha invitato a scendere.

Le immagini successivamente mostrate da una telecamera a circuito chiuso hanno poi evidenziato che Prieto ha tentato di salire senza successo su un altro treno. Prima di lasciare la stazione di Santa Justa.

L’abbigliamento che indossava in quel momento il giovane – pantaloni beige e camicia verde – descritto in una precedente nota/appello del suo club, coincide purtoppo con quanto si vede nella registrazione. I resti sono stati rinvenuti in un convoglio a media distanza che si è fermato sotto il ponte dell’autostrada Carmona. Lì si erano concentrate le vane ricerche del giocatore.

La società andalusa, appresa la notizia, ha emesso un comunicato ufficiale che mai avrebbe voluto emettere. Tutto il calcio spagnolo è sotto shock. Addio Alvaro Prieto, che la terra ti sia lieve.