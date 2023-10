Calciomercato Milan, colpo italiano: idea dall’Atalanta

Al club rossonero interessa un giocatore della squadra di Gasperini: l’operazione potrebbe dipendere da una cessione importante.

La cessione di Sandro Tonali ha dimostrato che al Milan non ci sono incedibili. Se arrivano offerte ricchissime, anche un titolarissimo può partire. E non è escluso che nella prossima sessione estiva del calciomercato possa concretizzarsi la vendita di un altro big del gruppo di Stefano Pioli.

Uno di quelli che potrebbe ricevere proposte importanti è Mike Maignan, tra i migliori portieri al mondo. L’estate prossima è lontana e, intanto, l’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di rinnovargli il contratto. La trattativa non è semplice, perché l’entourage dell’ex Lille pretende uno stipendio molto alto. Secondo alcuni rumors, la richiesta iniziale è stata di ben 7-8 milioni di euro netti annui.

Calciomercato Milan, idea italiana per la porta

Il Milan auspica di riuscire a blindare Maignan, che oggi percepisce un ingaggio da 2,8 milioni a stagione e al quale la dirigenza vuole corrispondere un aumento cospicuo. L’offerta rossonera potrebbe essere sui 4,5-5 milioni. Vedremo se la negoziazione avrà esito positivo nelle prossime settimane.

Senza rinnovo, pur con scadenza contrattuale a giugno 2026, la cessione di Maignan potrebbe diventare una possibilità. Infatti, non dovrebbero mancare delle proposte ricche dall’estero per lui. Il Diavolo potrebbe fare un’altra super plusvalenza, dopo quella fatta con la vendita di Tonali. In caso di addio, che comunque speriamo non si concretizzi perché Mike è veramente uno dei top al mondo e un leader per la squadra, diventerebbe interessante vedere con quale portiere verrebbe sostituito.

Secondo quanto rivelato da Tuttoatalanta.com, uno dei profili monitorati dal Milan è Marco Carnesecchi. Il 23enne riminese è uno degli estremi difensori italiani più promettenti. Nell’Atalanta sta cercando di strappare la maglia da titolare a Juan Musso e in questo inizio di stagione ha giocato dall’inizio solo in due delle dieci giornate disputate.

Nello scorso calciomercato estivo si erano già fatte avanti Juventus e Lazio, che avevano apprezzato molto il suo rendimento nell’annata trascorsa in prestito alla Cremonese. Vedremo come si evolverà la stagione di Carnesecchi, se riuscirà a imporsi come numero 1 a Bergamo e poi a guadagnarsi le offerte delle big della Serie A. Il talento sembra esserci, sta a lui farsi trovare pronto e convincere intanto Gian Piero Gasperini.

Oggi è sicuramente acerbo per pensare di sostituire, eventualmente, uno come Maignan. Non ha l’esperienza necessaria, ma a fine stagione potrebbe essere un po’ più preparato per giocare in una piazza importante. Il Milan dall’Atalanta ha già pescato Marco Sportiello, arrivato a parametro zero e che oggi è il vice di Mike. Terrà d’occhio anche Carnesecchi e più avanti farà le proprie valutazioni. Ad oggi non c’è nulla di concreto.