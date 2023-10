Decreto Crescita, nessuna modifica per lo sport: il calcio potrà continuare ad usufruirne

Lo sport, e non solo, potrà continuare ad usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita

La notizia del giorno è la questione legata al Decreto Crescita. Molti quotidiani e siti importanti ne hanno parlato includendo anche le ripercussioni che questa decisione del Governo avrebbe avuto sul mondo del calcio. Che, negli ultimi anni, soprattutto in casa Milan, è stata molto importante per l’acquisizione di tanti giocatori dall’estero. Ma la realtà, per fortuna, e per il momento, è un’altra.

Il Consiglio dei Ministri ieri sera ha annunciato questo importante cambiamento ma, nella stessa nota ufficiale, si spiega che resteranno “Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste“. A differenza quindi di quanto detto e scritto da molti giornali stamattina, il provvedimento – almeno per adesso – non riguarda il mondo del calcio e dello sport in generale. Che quindi potrà continuare ad usufruire di questa importante agevolazione fiscale.

Cos’è il Decreto Crescita

Nel 2019 la norma è stata modificata dal Governo per consentire l’ingresso nel provvedimento anche degli sportivi professionisti. Questa prevede, come detto, dei vantaggi per chi sposta la propria residenza in Italia: i redditi prodotti nel nostro paese vengono pesati solo al 50% in termini fiscali.

Per ottenere questi benefici però è importante rispettare una serie di condizioni, in particolare le seguenti tre:

Residenza all’esterno in due periodi d’imposta precedenti all’arrivo in Italia;

L’obbligo di permanenza per due anni;

Svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia.

Come abbiamo già spiegato prima, quindi, la norma non sarà modificata e quindi nel calcio sarà ancora utilizzabile, ma è chiaro che negli uffici della Lega un po’ di preoccupazione c’è. Il Decreto Crescita è infatti considerato un provvedimento molto importante per lo sviluppo del nostro calcio perché permette ai club di rendere più semplice l’acquisto di calciatori dall’estero. Il Milan la sfrutta in maniera concreta fin dal primo momento e l’ha fatto anche quest’estate, acquistando solo giocatori dall’estero (a parte Luka Jovic e gli svincolati Romero e Sportiello, ex di Lazio e Atalanta).