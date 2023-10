Milan, incontro per un talento tedesco: spunta la clausola

Il club rossonero ha messo gli occhi su una giovane promessa del calcio tedesco: nel contratto è presente una clausola risolutiva.

Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori sono sempre attentissimi ai giovani talenti internazionali. L’attività di scouting è fondamentale per il club rossonero, che vuole arrivare sul potenziali campioni del futuro prima che i loro prezzi esplodano.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan sta seguendo con grande interesse Assan Ouédraogo. Il 17enne milita nello Schalke 04, la stessa squadra dalla quale è arrivato Malick Thiaw nel corso del calciomercato estivo 2022. Ci sarà una nuova trattativa tra le parti nei prossimi mesi?

Calciomercato Milan, piace Ouédraogo dello Schalke 04

È previsto un incontro tra Milan e Schalke 04 in questi giorni. Il club rossonero aveva già provato a portarlo in Italia durante la scorsa estate e ora farà un nuovo tentativo per assicurarselo a gennaio oppure nel prossimo mercato estivo. Nel contratto di Ouédraogo è presente una clausola di risoluzione da 20 milioni di euro.

Il 17enne centrocampista è uno degli astri nascenti del calcio tedesco e, ovviamente, anche altre importanti squadre europee hanno messo gli occhi su di lui. A partire dal Bayern Monaco, che cerca sempre di accaparrarsi i migliori talenti che giocano in Germania. Poi c’è il Liverpool, altra società alla quale non mancano le risorse economiche per strappare il calciatore allo Schalke 04.

Il Milan dovrà utilizzare argomenti convincenti sia con il club tedesco sia con Ouédraogo. L’incontro in programma servirà a capire se ci sia la possibilità di comprare il cartellino per un prezzo inferiore rispetto a quello fissato dalla clausola. Difficile un investimento da 20 milioni per un ragazzo minorenne, per quanto possa essere promettente. Logico cercare uno “sconto”, anche se lo Schalke 04 ha tutto l’interesse di aspettare e incassare il massimo possibile.

Il ragazzo ha firmato un contratto che scade a giugno 2027, pertanto la dirigenza tedesca è tranquilla e non ha nessuna fretta di dover trattare la cessione. Il Milan cercherà di giocare le sue carte, sperando di anticipare la concorrenza.

Ouédraogo in questa stagione ha collezionato 9 presenze e 1 gol, in 6 partite ha iniziato come titolare. L’allenatore Karel Geraerts crede in lui e proverà a valorizzarlo al meglio, isolandolo anche dalle inevitabili voci di calciomercato che lo riguardano. Alto 1,91 metri, è un centrocampista molto intelligente tatticamente e dotato a livello tecnico. Ha buona velocità e gli piace sia dettare il passaggio ai compagni sia cercare la conclusione verso la porta. Tanti margini di crescita.