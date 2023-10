Milan-Juve, forfait ufficiale: tegola per Allegri

Era nell’aria, ed ora è arrivata anche la conferma ufficiale: il big bianconero sarà costretto a saltare il big-match di San Siro

‘Se Atene piange, Sparta non ride‘, diceva il vecchio adagio a proposito delle difficoltà delle due città-stato greche che nell’antichità si contendevano la supremazia sulla terra e sul mare. Ecco, portata al calcio moderno, la rivalità tra Milan e Juventus assume la forma di una lotta per la supremazia nel campionato italiano.

Una battaglia che per ora vede avanti il Milan, che può vantare 4 punti di vantaggio sui bianconeri, ma che il prossimo 22 ottobre vedrà le due contendenti sfidarsi a duello. Ognuna con i prorpi problemi, appunto. Se a Milanello le assenze per squalifica di due colossi come Mike Maignan e Theo Hernandez preoccupano non poco Stefano Pioli – che deve anche rinunciare al lungodegente Ismael Bennacer – in casa Juve le cose non vanno molto meglio. Affatto.

Stante la sospensione obbligata di Paul Pogba e i guai di Nicolò Fagioli – la cui convocazione è ancora in dubbio per il noto caso scommesse – Allegri deve fare i conti coi guai muscolari della sua coppia d’attacco titolare. Sia Dusan Vlahovic che soprattutto Federico Chiesa sono infatti in forte dubbio per il big-match alla Scala del calcio. Ma c’è un altro forfait che è diventato ufficiale nella giornata di lunedì 16 ottobre: una tegola pesantissima per l’allenatore toscano.

Juventus, c’è il comunicato ufficiale: Allegri nei guai

“Danilo, a seguito dell’infortunio occorso con la propria Nazionale, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical a valutazioni cliniche e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica“, si legge sul sito ufficiale del club bianconero, che con la suddetta nota certifica l’assenza del capitano della Juve per la gara di San Siro.

Oltre a dover rinunciare al suo leader difensivo per il tanto atteso scontro diretto, Allegri dovrà probabilmente fare a meno del brasiliano per almeno tre settimane. Questi i tempi minimi di recupero per un infortunio del genere. Con già Mattia De Sciglio – un ex del match – e Alex Sandro fermi ai box, il tecnico livornese potrà contare su soli tre difensori di ruolo per la sfida alla capolista.

Gatti, Bremer e Rugani sono infatti gli unici centrali difensivi abili ed arruolati contro Leao e soci. Un’occasione d’oro, che gli avanti rossoneri sono pronti a sfruttare per ricacciare la Juve a -7 in classifica…