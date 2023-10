Milan, un nuovo inglese per Pioli: arriva già a gennaio

Il calciatore può lasciare il Manchester United già durante la prossima sessione di mercato. Sta giocando poco e potrebbe decidere di vivere una nuova esperienza

Un inizio di stagione per nulla semplice per il Manchester United, che in otto gare di Premier League ha perso per ben otto volte. Anche in Champions League, con due ko e ben sette reti subite, le cose non stanno andando per il verso giusto e nel mirino è finita soprattutto la retroguardia.

I gol incassati in campionato sono 12, troppi per una squadra che non segna moltissimo (solo nove centri) e che vuole lottare per vertici della classifica. Erik ten Hag è chiamato a risolvere la situazione il prima possibile e le alternative di certo non mancano.

Nell’ultimo periodo, il tecnico olandese si è spesso affidato a Lindelof e Varane al centro della difesa, lasciando fuori Harry Maguire. L’inglese, che lo scorso 5 marzo ha compiuto 30 anni, non appare per nulla soddisfatto dello scarso impiego. In stagione, d’altronde, ha disputato solo 206 minuti, di cui 90 in EFL CUP. In Premier League è sceso in campo titolare nell’ultimo match vinto contro il Brentford, prima solo qualche scampolo di partita contro Crystal Palace e Arsenal.

La possibilità che il centrale inglese cambi maglia già durante il calciomercato di gennaio – secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra – si sta così facendo sempre più concreta. Molto dipenderà dall’impiego nelle prossime partite. Se dovesse tornare ad essere protagonista il caso Maguire potrebbe rientrare.

Milan, Maguire nel mirino

Nel frattempo, però, secondo il giornalista, di TalkSPORT, Alex Crook, al difensore si sarebbero interessate diverse squadre italiane e tra queste ci sarebbe anche il Milan di Stefano Pioli.

Il Diavolo starebbe monitorando la situazione per capire la fattibilità dell’operazione. La Serie A potrebbe diventare così la prossima casa del giocatore inglese. Una metà sempre più scelta dai giocatori che lasciano la Premier League per rilanciarsi. Proprio il Milan, ad esempio, è pieno zeppo di calciatori che hanno militato in Inghilterra: da Pulisic a Loftus-Cheek, passando per Olivier Giroud. Ma l’Italia sta diventando sempre una meta soprattutto per gli inglesi, oltre al centrocampista al Milan gioca anche Fikayo Tomori. A Roma, poi, troviamo Abraham oltre che Smalling. Chissà che il prossimo non possa essere Harry Maguire, che nel frattempo stasera affronterà l’Italia. Può essere un modo per mettersi in mostra