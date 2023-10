Nicolò Fagioli patteggia: maxi-squalifica di 7 mesi, i dettagli

In arrivo la sentenza sulle scommesse clandestine effettuate da Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juve che si è detto colpevole.

Arrivano le prime sentenze riguardo al nuovo filone di scommesse nel mondo del calcio. Il primo a parlare è stato Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus subito indagato per aver puntato illegalmente, seppur tesserato con un club di Serie A.

Fagioli ha subito ammesso la propria colpa. Dopo aver visto spuntare il suo nome in questa nuova inchiesta sulle scommesse, il classe 2001 ha deciso di collaborare con la Procura Federale. Il giovane talento bianconero ha fornito dettagli e testimonianze, ammettendo di aver anche scommesso su partite di calcio.

Secondo le ultime informazioni di Sky Sport, dopo il patteggiamento è in arrivo comunque una maxi-squalifica per Fagioli. Con ogni probabilità la Juventus perderà il proprio centrocampista per almeno 7 mesi. Questa dovrebbe essere la portata della sanzione disciplinare che la Procura infliggerà a Fagioli, il quale se l’è cavata per via della collaborazione con gli inquirenti.

Manca ancora l’ufficialità, ma per Fagioli verrà applicata una riduzione rispetto alla sanzione prevista per la violazione dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva, che prevede una squalifica di 3 anni per gli atleti federali che vengono colti a scommettere in maniera illecita nel loro ambito professionale.

Ora si attendono novità sul fronte degli altri calciatori citati dall’inchiesta, tra cui l’ex milanista Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Inoltre stasera il giornalista Fabrizio Corona, che ha dato il là allo scandalo, dopo Inghilterra-Italia in diretta su Rai Tre è pronto a fornire nuovi nomi, testimonianze e prove sull’inchiesta scommesse.