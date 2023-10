Tomori non convocato per Inghilterra-Italia, il motivo

Il difensore del Milan è stato escluso dal ct dei britannici, Gareth Southgate, per la sfida di stasera a Wembley contro gli Azzurri

Stasera a Wembley è in programma Inghilterra-Italia, match valido per l’ottava giornata del gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2024 e sfida importantissima per la situazione in classifica.

Gli inglesi comandano il girone con 13 punti, mentre gli Azzurri seguono a quota 10 insieme all’Ucraina. La differenza al momento la sta facendo la partita dell’andata, quando la nazionale dei Tre Leoni si era imposta per 1-2 al Maradona di Napoli. Ricordiamo che l’accesso alla competizione continentale è riservato alle prime due classificate dei vari gironi, per cui l’Italia ha decisamente bisogno di un buon risultato.

Ci si gioca tanto quindi stasera a Londra e la squadra di Luciano Spalletti vuole tentare il colpaccio per rimettere le cose a posto, anche se non sarà affatto cosa semplice contro un avversario di questo livello. Gli assenti sono tanti, a partire dagli infortunati Chiesa, Zaccagni, Pellegrini, Immobile e Retegui, passando per Tonali e Zaniolo, che hanno lasciato il ritiro per la nota vicende delle scommesse.

Il rossonero escluso per scelta tecnica

Anche l’Inghilterra si presenta con alcune defezioni per infortunio, ma la rosa è comunque molto forte in tutti i reparti, tanto che il ct dei britannici Gareth Southgate è stato costretto ad escludere alcuni giocatori importanti dalla partita.

Due sono state le esclusioni finali da parte dell’allenatore, e tra queste c’è anche un giocatore del Milan, ovvero Fikayo Tomori. Il difensore rossonero, che non è mai stato tra le prime scelte per del ct per il reparto arretrato, è stato escluso per scelta tecnica. Fuori anche Eddie Nketiah, attaccante dell’Arsenal.