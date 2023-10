Via dal Porto senza Champions: Taremi sbarca a Milano

Il giocatore può lasciare il suo club già durante il prossimo calciomercato di gennaio. Continua ad essere un’opportunità, ma è soprattutto l’Inter che ci sta pensando

Il colpo in attacco da parte del Milan è stato solo rimandato. I rossoneri hanno vissuto un’estate da protagonisti, rafforzando ogni reparto, con acquisti di spessore, ma la punta tanto attesa non è arrivata.

Giorgio Furliani e Geoffrey Moncada hanno provato, negli ultimi giorni di agosto, a mettere le mani su Mehdi Taremi. L’accordo tra le parti era stato praticamente raggiunto, con il via libera da parte del Porto per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Ma l’ingresso sulla scena di nuovi agenti ha fatto saltare il banco. Il Diavolo così ha dovuto ripiegare su altri profili e alla fine ha preso Luka Jovic, non certo una prima scelta.

Il serbo non è ancora riuscito a dare il suo apporto e in questi mesi si giocherà la sua permanenza in rossonero. Al contrario, Olivier Giroud corre già verso la permanenza. Serve comunque un attaccante di spessore da aggiungere all’organico e il Milan, come raccontato, si sta muovendo per piazzare il colpo. Il nome in cima alla lista è quello di Jonathan David, che vedrà scadere il proprio contratto nel 2025. Può lasciare il Lille per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Taremi, destinazione Milano: il punto sull’iraniano

La pista che porta a Mehdi Taremi sembra essere stata accantonata, ma un ritorno di fiamma non si può certo escludere. Il 31enne di Bushehr, d’altronde, può essere ceduto a gennaio, soprattutto se il Porto dovesse essere eliminato dalla Champions League. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani.

Attualmente i gol segnati da Taremi sono solamente due in undici match disputati. Il calciatore, chiaramente, rappresenta un’opportunità e negli ultimi giorni è stato accostato soprattutto all’Inter, che dopo Thuram, potrebbe mettere le mani su un altro giocatore accostato con forza al Milan.

I nerazzurri al momento si ritrovano, di fatto, con Lautaro Martinez, oltre che con il francese. Sanchez fin qui non è riuscito a dare il suo contributo e Arnautovic si è subito fermato. Ecco perché Beppe Marotta sta pensando seriamente di acquistare già a gennaio Taremi, per regalare a Simon Inzaghi una nuova freccia al suo arco.