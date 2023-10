Al Milan tutti convinti: subito 5 milioni

Il giovane terzino sta crescendo a vista d’occhio e il club valuta la possibilità di riscattarlo: l’esperto di mercato svela la cifra

Il Milan sta crescendo sotto tutti i punti di vista in questi ultimi anni. Il club rossonero è cresciuto a livello economico grazie al lavoro della società a livello commerciale, dopodiché ha fatto un step importante anche sul piano tecnico rafforzando la rosa e tornando a competere ad alti livelli.

Il valore della Prima Squadra è aumentato a dismisura e di conseguenza anche l’appeal internazionale dei calciatori, ma ultimamente si sta lavorando in maniera importante anche sul settore giovanile. In questa stagione si sono visti i primi risultati perché l’Under 19 di Ignazio Abate è partita fortissimo sia nel campionato Primavera che in Youth League, e i giovani rossoneri si stanno esprimendo alla grande.

Tra questi c’è anche un ragazzo che è appena arrivato e che si è messo subito in mostra. Si tratta di Alejandro Jimenez, terzino destro classe 2005 che è stato prelevato dal Real Madrid e che ha già dimostrato di avere ottime doti. Ad assicurarsi il suo arrivo è stato il ds Antonio d’Ottavio. Dopo una prima fase di adattamento in Italia, ora il 18enne è in un ottimo momento e il Diavolo ci punta forte.

Jimenez, il Real Madrid ha la recompra

Alex Jimenez ha disputato quattro gare ufficiali dall’inizio della stagione (una in campionato, due in Youth League e una in Coppa Italia). Nelle ultime due uscite Abate lo ha schierato titolare perché il suo rendimento è in evidente crescita.

Il giovane spagnolo è arrivato dai Blancos in prestito con diritto di riscatto e la dirigenza del Milan lo sta valutando attentamente in questi mesi. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha dato in esclusiva la cifra del riscatto a favore dei rossoneri, ovvero 5 milioni di euro. Il giornalista ha poi spiegato su Relevo che la cifra del controriscatto a favore del Real Madrid non è invece ancora conosciuta.

Il Milan in questo momento ha bisogno di un terzino destro giovane che emerga, con Alessandro Florenzi che ormai è avanti con l’età. Se Jimenez dovesse continuare a dare ottime sensazioni, il club di via Aldo Rossi potrebbe fare l’investimento e magari iniziare a fargli esperienza per prepararlo alla Prima Squadra.