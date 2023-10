Caso scommesse, Corona rivela altri tre nomi: c’è un altro juventino

Fabrizio Corona rivela i nomi di tre nuovi calciatori italiani, che presumibilmente sarebbero coinvolti nelle vicende del calcio scommesse

La vicenda scommesse è destinata ad allargarsi a macchia d’olio e non si fermerà certamente ai nomi dei calciatori già venuti fuori.

Dopo Fagioli, anche Sandro Tonali si è mostrato collaborativo con la giustizia, autodenunciandosi e ammettendo di essere affetto da ludopatia. Posizione, completamente diversa rispetto a quella di Zaniolo, che attraverso i suoi legali ha respinto le accuse di aver scommesso sul calcio, ma di aver giocato solo a poker o a blackjack. Nei giorni scorsi, poi, è stato fato anche il nome di Nicola Zalewski. La posizione del calciatore della Roma è tutta da provare, ma Fabrizio Corona ha fatto i nomi di altri tre calciatori.

Scommesse, Corona fa i nomi di El Shaarawy, Gatti e Casale

L’ex re dei paparazzi, ieri ospite da Nunzia De Girolamo, non li ha potuti fare: “Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi – si sfoga su Instagram – Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di 3 giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi”.

I nomi che non sono stati fatti su Rai 3, nel corso della trasmissione Avanti popolo, sono stati così rivelati a Striscia La Notizia: “Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio)”. Sono questi i tre calciatori – come scrive Il Messaggerro – presunti colpevoli di calcio scommesse fatti in esclusiva da Fabrizio Corona. A Valerio Staffelli, inoltre, sarebbe stato mostrato anche un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano.