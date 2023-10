Il Milan accelera: colpo a zero a giugno

Il Milan vuole prenotare il primo colpo dell’estate prossima a parametro zero. Riguarda un calciatore già da tempo nel mirino.

Definire il Milan stagione 2023-2024 come incompleto sarebbe un’eresia. Infatti la squadra di Stefano Pioli si è pesantemente rinnovata durante l’ultima sessione di calciomercato, con ben dieci colpi in entrata e praticamente tutti effettuati a titolo definitivo.

Eppure, cercando il pelo nell’uovo, qualche mancanza c’è ancora. Per esempio mister Pioli non ha a disposizione un terzino sinistro puro di riserva, tanto da doversi affidare nella prossima gara contro la Juventus ad uno tra l’adattato Florenzi ed il baby Bartesaghi per rimpiazzare lo squalificato Theo Hernandez.

Altro cruccio riguarda l’attacco. Numericamente il Milan sembra a posto, ma c’è chi pretendeva un’alternativa più importante e rilevante al bomber Olivier Giroud. Come colpo last-minute è arrivato Luka Jovic, il quale però appare più come una scommessa che come una certezza. Ecco perché in futuro i rossoneri sono intenzionati ad investire su una prima punta davvero importante.

Il Milan ci riprova per Taremi: si svincola a giugno

L’obiettivo sfumato del Milan dell’ultima estate per quanto riguarda l’attacco ha un nome altisonante ed esotico. Quello di Mehdi Taremi, centravanti d’esperienza del Porto, che per diverse settimane è stato al centro delle cronache di mercato rossonere.

Verso la fine del mese di agosto sembrava tutto pronto per il suo approdo in maglia rossonera, con il Milan pronto a sborsare quasi 25 milioni di euro per il 31enne iraniano. Taremi, individuato come alternativa perfetta a Giroud, non ha però trovato l’accordo definitivo con il club, forse anche per colpa delle richieste esose dei suoi agenti.

Ma la vicenda Taremi è destinata a proseguire. Secondo Tuttomercatoweb.com, il Milan è intenzionato a riprovarci in vista della prossima estate, quando l’attaccante vedrà scadere il proprio contratto in essere con il Porto. Il 30 giugno 2024 terminerà l’accordo tra le parti ed il Milan potrebbe approfittarne.

L’obiettivo di Giorgio Furlani e compagnia è quello di anticipare i contatti e muoversi fin da subito, per convincere sia Taremi (già voglioso di giocare in Serie A) sia i suoi procuratori. Il trasferimento a costo zero dell’iraniano sarebbe un colpaccio di assoluta qualità per l’attacco, con Pioli che avrebbe a disposizione un centravanti puro, con caratteristiche ideali.

Una mossa intelligente, visto anche il futuro ancora tutto da decidere di Giroud. Anche il francese andrà in scadenza a giugno prossimo, con la differenza che l’anno venturo compirà la bellezza di 38 primavere.