Infortunio Chukwueze in Nazionale: tempi di recupero, tegola per Pioli

Il Milan paga ancora una volta a caro prezzo la sosta delle nazionali: il giocatore nigeriano è già tornato a Milanello

‘Maledette nazionali’. Il Milan sembra avere un conto aperto con la sfortuna ogni qual volta i suoi giocatori – 13 anche nella tornata attuale, tra qualificazioni europee e quant’altro – viaggiano con le proprie rappresentative.

I tifosi rossoneri ben ricordano quanto accaduto lo scorso anno a Mike Maignan, uscito in via precauzionale durante un match con la Francia nell’ottobre 2022 e poi rimasto fuori, tra ricadute ed altri problemi, addirittura cinque mesi.

Stavolta la situazione sembra meno grave, ma il forfait del giocatore obbliga Pioli a rivedere i suoi piani. La vittima di turno è Samuel Chukwueze, l’attaccante nigeriano che nel corso di un allenamento con la sua nazionale si è fermato. Abbadonato il ritiro e volato immediatamente in Italia per farsi curare dal suo club, il calciatore ha ricevuto una brutta notizia.

Chukwueze stop, che beffa per Pioli

‘Lesione al bicipite femorale sinistro‘, che tra l’altro gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico. Questa la diagnosi dell’infortunio muscolare di cui è stato vittima l’ex Villarreal. In attesa che venga pianficato un programma di recupero ad hoc, i tempi di rientro sono già facilmente intuibili: almeno un mese, salvo complicazioni. Una tegola inaspettata per mister Pioli.

Proprio alla vigilia del ciclo terribile che attende tutte le squadre dopo la sosta per le nazionali – le famigerate 7 gare in 21 giorni – il tecnico parmigiano perde una risorsa utilissima. Già accreditato di poter partire addirittura titolare per il big match con la Juve del 22 ottobre, il nigeriano salterà ovviamente anche la trasferta al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG nonché la gara del ‘Maradona’ contro un Napoli non esattamente in forma.

Se il recupero non dovesse regalare un piccolo miracolo, rivedremo l’estroso attaccante in campo per la sfida alla Fiorentina del 25 novembre, 3 giorni prima della presumibilmente decisiva gara di San Siro contro il Borussia Dortmund, nella quinta giornata del raggruppamento Champions.

A questo punto Pioli dovrà chiedere gli straordinari a Rafael Leao e a Christian Puisic, chiamati a sobbarcarsi, da titolari, il peso delle fasce di competenza nell’attacco dei rossoneri. Forse, nelle rotazioni obbligate causate da un calendario fittissimo, potrebbe trovar spazio anche Luka Romero, caduto nel dimenticatoio delle scelte dell’allenatore dopo uno scintillante pre-campionato.