Maxi-affare di mercato tra Milan e Bologna: tre calciatori coinvolti

Il Milan ed il Bologna nei prossimi mesi potrebbero mettere in atto un piano di calciomercato che comprende tre pedine da scambiare.

Se il Milan è la squadra da battere al momento, con il suo ruolino di marcia decisamente perfetto e da vetta della classifica, il Bologna rappresenta invece una delle rivelazioni assolute del campionato.

La società emiliana sta portando avanti un progetto molto ambizioso, puntando forte su calciatori giovani ed internazionali. Una rosa ‘verde’ assemblata al meglio da Thiago Motta, allenatore che si sta proponendo come uno dei più brillanti della sua generazione.

Non a caso determinati giovani talenti sotto contratto con il Bologna stanno facendo già gola alle big. Il Milan non è affatto al di fuori di questa fascinazione che riguarda alcuni dei giocatori più brillanti del momento. Non a caso, l’edizione odierna di Tuttosport parla di possibili affari sull’asse Milano-Bologna da sviluppare nei prossimi mesi.

Saelemaekers resta a Bologna, il Milan vuole due talenti dei rossoblu

La prima possibilità di affare tra Milan e Bologna riguarda Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga ha da poco dichiarato che il suo trasferimento in rossoblu sotto la corte di Motta lo ha letteralmente ravvivato, dopo un periodo piuttosto triste ed anonimo in maglia rossonera.

Il Bologna se vuole trattenerlo in futuro (attualmente è in prestito) dovrà sborsare 12 milioni. Cifra che potrebbe essere abbonata dal Milan qualora si estendesse l’operazione ad altri calciatori che piacciono dalle parti di via Aldo Rossi. In particolare c’è un interesse ormai datato per Joshua Zirkzee, giovane centravanti olandese classe 2001, tra i più promettenti in circolazione.

È risaputo come il Milan voglia puntare su un attaccante di prospettiva per il prossimo futuro e Zirkzee potrebbe fare al caso di mister Pioli come erede di Olivier Giroud. Possibili discorsi futuri tra le parti. Ma non finisce qui.

Infatti i rossoneri già dalla scorsa estate apprezzano molto Riccardo Calafiori, ex Roma e Basile acquistato dal Bologna per 4 milioni di euro ad agosto. Il terzino sta confermando quanto di buono si dicesse nei suoi confronti e dunque potrebbe tornare nel mirino del Milan, sempre a caccia del vice-Theo Hernandez.

Dunque sulla via Emilia si prospettano diversi dialoghi ed incastri di mercato, con il Milan che potrebbe come detto giocarsi la carta Saelemaekers. Lo stesso Bologna in passato aveva sondato il terreno per altri diversi elementi della rosa rossonera, quali Ballo-Touré (poi finito al Fulham), Pobega e Adli.