Milan, missione argentina: Moncada piazza il colpo a centrocampo

Osservatori del Milan sono volati in Argentina per visionare da vicino il talento del Boca Juniors: ecco di chi si tratta

E’ caccia al centrocampista in casa Milan. Geoffrey Moncada e i suoi uomini stanno setacciando il mercato alla ricerca di un giovane profilo che possa arricchire la mediana a disposizione di Stefano Pioli.

Nelle scorse ore è venuto alla ribalta il nome di Assan Ouedraogo. Il giocatore tedesco classe 2006 si sta mettendo in mostra con la maglia dello Schalke 04. E’ un profilo che piace parecchio ai rossoneri che avrebbero voluto prenderlo già la scorsa estate.

Ora si sono intensificati i contatti con il suo entourage e il Milan appare disposto a fare un tentativo concreto. La richiesta dei tedeschi, però, è davvero importante: per lasciare andare il loro talento, chiedono ben 20 milioni di euro della clausola rescissoria, che si attiverà a giugno. Il problema, però, non è rappresentato solamente dall’altissima valutazione fatta, ma anche dalla concorrenza. Su Assan Ouedraogo ci sono tutte le big della Bundesliga. Dal Bayern Monaco al Bayer Leverkusen, passando per il Lipsia, che ad oggi appare la squadra maggiormente interessata.

Il Milan così, come detto, guarda anche altrove. La Gazzetta dello Sport, stamani, scrive che un osservatore rossonero è stato in Argentina per visionare da vicino Ezequiel Fernandez, centrocampista classe 2002 del Boca Juniors. Il calciatore, con un fisico decisamente diverso da quello di Assan Ouedraogo, ha una valutazione sui dieci milioni di euro e ha un contratto in scadenza il 31 dicembre del 2025.

Milan, la rivoluzione continua

In attesa di riabbracciare Ismael Bennacer, che ne avrà ancora per qualche settimana (il suo rientro è previsto tra fine dicembre e inizio gennaio), Stefano Pioli ha dato un volto totalmente nuovo al suo Milan.

I rossoneri ad inizio stagione si sono affidati alla regia di Rade Krunic, diventato un titolare insostituibili e ai nuovi Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. L’infortunio dell’inglese e quello del bosniaco hanno poi permesso a Yunus Musah e Yacine Adli di giocare con costanza e le risposte sono state più che positive.

Pioli, dunque, non può che essere soddisfatto dei suoi centrocampisti, ma un nuovo colpo in mediana appare in canna. D’altronde il rinnovo di Rade Krunic non è ancora arrivato e chissà che il Diavolo non stia decidendo di tutelarsi, mandando un segnale anche allo stesso bosniaco, oltre che al suo entourage