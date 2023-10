@ML – Milan-Ouedraogo, interesse concreto: incontro nei prossimi giorni

Il Milan vuole questo giovane talento. Tutto confermato, l’interesse rossonero c’è e potrebbe diventare un’offerta a brevissimo.

Cambiano i dirigenti, cambiano le proprietà ma il Milan ha sempre un obiettivo fisso in testa quando deve fare mercato. Cercare di ringiovanire la rosa andando ad assicurarsi alcuni talenti internazionali, che siano pronti per il salto di qualità.

Anche RedBird Capital, il fondo statunitense che ormai gestisce il Milan dal 2022, ha dettato tale regola come necessaria. Il club sul mercato investirà solo su colpi di prospettiva, spendendo denaro anche importante a livello di cifre purché i calciatori nel mirino siano dei futuri crack su cui investire o fare plusvalenza.

Proprio in tal senso si legge l’ultimo affare su cui sta lavorando Giorgio Furlani, assieme ad i suoi uomini dell’area operativa e scouting. Il Milan ha messo nel mirino un giovanissimo centrocampista che viene descritto come un sicuro campione in erba, per il quale la società rossonera si starebbe muovendo in questi giorni.

Ouedraogo, la stella dello Schalke che fa impazzire il Milan

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan sta facendo sul serio per Assan Ouedraogo. Un profilo ancora non conosciutissimo nel calcio internazionale, ma chi segue la Bundesliga e dintorni sicuramente avrà già adocchiato da tempo.

Classe 2006, Ouedraogo è un giovanissimo centrocampista in forza allo Schalke 04. Gioca dunque in seconda divisione tedesca, dove si sta cominciando a mettere in mostra. Per lui in questa stagione, nonostante sia ancora minorenne, ben 9 presenze e una rete all’attivo. Numeri da talento puro che il Milan non vuole lasciarsi sfuggire.

Ouedraogo ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ma i dirigenti del Milan stanno lavorando ai fianchi visto che ha già programmato un incontro tra le parti nei prossimi giorni. L’intento è quello di assicurarsi questo centrocampista di grande talento, anticipando la concorrenza delle big tedesche, quali Bayern Monaco e Lipsia, quest’ultimo club molto attento ai giovanissimi internazionali.

Il Milan può puntare sugli ottimi rapporti con lo Schalke, visto che già due estati fa è andato in porto l’affare con i tedeschi per Malick Thiaw, divenuto oggi un punto fermo della difesa milanista. Ouedraogo potrebbe sbarcare a Milanello o a gennaio, aggregandosi alla Primavera di mister Abate per cominciare, oppure l’estate prossima dopo la fine della sua prima vera stagione in prima squadra con la formazione di Gelsenkirchen.