Pulisic non si ferma: gol e assist in USA-Ghana 4-0 (VIDEO)

Christian Pulisic vive un momento di forma smagliante. Il fantasista del Milan ha segnato anche nell’ultimo test con la sua nazionale.

Ha lasciato Milanello dopo la rete vincente contro il Genoa. Lo ritroverà nelle prossime ore, di ritorno dagli Stati Uniti, con un umore ancora più positivo e ottimista dopo le recenti prove oltre oceano.

Christian Pulisic è stato protagonista assoluto con la nazionale USA negli ultimi due test-match giocati in queste settimane, dedicate alla sosta per le gare internazionali. La squadra a stelle e strisce ha affrontato una doppia amichevole in cui il milanista si è contraddistinto per prestazioni eccellenti.

Già la scorsa settimana Pulisic aveva stupito tutti con un eurogol contro la Germania. Nonostante il k.o. in rimonta degli americani per 3-1, il calciatore del Milan si era esibito in un grandissimo pezzo di bravura, culminato con un destro terra-aria sotto l’incrocio dei pali.

Buone notizie per Pioli: Pulisic e Musah in ottima forma

La scorsa notte Pulisic ha bissato. Ottima prova determinante contro il Ghana, nell’amichevole disputata al Geodis Park di Nashville, in Tennessee. La gara è terminata con un secco 4-0 per la nazionale di casa, che conferma il suo buon momento e le ottime qualità individuali.

Pulisic si è reso protagonista di un grande primo tempo. Il numero 11 del Milan ha prima realizzato la rete del momentaneo 2-0 su calcio di rigore, spiazzando nettamente il portiere avversario Nurudeen con un tocco morbido centrale. Poi ha fornito l’assist per la quarta rete statunitense a Giovanni Reyna.

Dunque grande partita per Pulisic, che dopo 45 minuti di gioco ha poi lasciato il posto ad Aaronson, così da poter rifiatare e tornare a Milano ancora in forma, pronto per Milan-Juventus di domenica prossima a San Siro. Ottime notizie per mister Pioli che ritroverà un calciatore motivato ed in forma smagliante.

😍 Another goal for @pulisic last night on international duty pic.twitter.com/6KhxetF2Wu — SempreMilan (@SempreMilanCom) October 18, 2023

Buone nuove anche da Yunus Musah, che ieri ha giocato 75 minuti contro il Ghana, mostrandosi anche lui in buonissima condizione dopo gli exploit con la maglia del Milan tra settembre ed ottobre. Il centrocampista ha poi lasciato il posto nel finale a Latorre. In vista del big match di domenica 22 ottobre Musah si candida per una maglia da titolare, in ballottaggio con Adli e Loftus-Cheek.

Entrambi i calciatori statunitensi sono partiti in direzione Italia subito dopo l’amichevole di Nashville. In giornata è atteso il loro rientro e torneranno a lavorare da domani sul campo.