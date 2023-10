Rientri Krunic, Loftus-Cheek e Kalulu: le ultime in vista di Milan-Juve

Il tecnico rossonero, che dovrà fare a meno di tre pedine tra infortuni e squalifiche, recupera altrettanti giocatori in vista della Juve

Sembrava troppo bello per essere vero. Sarebbe stata forse la prima volta, dopo tanto tempo, che il Milan fosse uscito ‘indenne’ dalla sosta per le nazionali, tradizionalmente foriera di brutte notizie. O per infortuni di gioco, o per problemi in allenamento o addirittura, come nel caso di Noah Okafor, uscito però senza conseguenze rilevanti, per incidenti stradali.

Pareva dunque svanito il timore di fare i conti con qualche infortunato eccellente quando, dal ritiro della Nigeria, è arrivata la notizia del guaio muscolare occorso a Samuel Chukwueze. ‘Lesione al bicipite femorale sinistro‘ la diagnosi per l’ex Villarreal, che secondo le prime indiscrezioni raccolte dovrebbe star lontano dai campi per almeno un mese. Una brutta tegola per Pioli.

Sia nell’immediato, nella settimana terribile che vedrà in rapida successione i rossoneri sfidare la Juve tra le mura amiche di San Siro, e poi PSG e Napoli in trasferta, sia per il ciclo terribile di 21 gare in 7 giorni che attende il club meneghino.

Ricordando che contro i bianconeri già mancheranno per squalifica sia Mike Maignan che Theo Hernandez, Pioli può però consolarsi con l’imminente rientro di tre giocatori fuori dalla lista dei convocati per infortunio nell’ultima gara di Marassi. E non solo.

Verso Milan-Juve, il punto sui tre rientranti

Come riferito dalla redazione di Milanlive.it, Samuel Loftus-Cheek, Rade Krunic e Pierre Kalulu hanno svolto, nella giornata di mercoledì, la prima parte atletica con la squadra, per poi passare ad un programma di riatletizzazione personalizzato.

L’inglese, che ha recuperato dalla distrazione alla regione pubo-adduttoria rimediata durante il match con la Lazio, è pronto a riprendere il suo posto nella mediana rossonera. Altrettanto potrebbe fare Rade Krunic, vittima di una una lesione del bicipite femorale destro occorsa durante la vittoriosa gara contro il Verona.

Per finire, il giovane difensore francese, che aveva accusato una una piccola lesione al retto femorale della coscia destra che lo ha tenuto fermo dal 15 settembre, è anch’egli sulla via del totale recupero e dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico per il big match contro la Vecchia Signora.

Se dunque per un stop inaspettato – quello di Chuwkueze –Pioli può legittimamente rammaricarsi, le buone notizie provenienti dai campi di Milanello possono essere di grande conforto. Mai come nelle prossime tre settimane infatti, ci sarà bisogno di tutti. Titolari e riserve. Panchinari conclamati e pedine imprescindibili.