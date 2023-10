Ryanair prende in giro Tonali: “Non si accettano scommesse”

La compagnia aerea ha ironizzato sulla situazione con un post social: tirato in ballo l’ex centrocampista del Milan

La questione delle scommesse sul calcio ha ormai preso piede ed a tutti gli effetti un caso centrale. La confessione dei diretti interessati ha certificato l’esistenza reale di questo problema, che in alcuni casi è anche più grande del previsto.

I nomi rivelati da Fabrizio Corona si sono poi confermati essere davvero coinvolti in un giro di scommesse sul calcio e in giornata sono emerse nuove indiscrezioni dagli interrogatori dei protagonisti. Ascoltati dalla Procura, i calciatori in questione hanno rivelato particolari preoccupanti agli inquirenti. Nicolò Fagioli ha ammesso di aver scommesso su Torino-Milan, ma lo stesso Sandro Tonali ha confessato di aver fatto delle puntate sulla squadra rossonera, nella quale militava in quel periodo.

Una situazione molto grave, le cui conseguenze ora sono da capire, anche se il centrocampista avrebbe precisato di aver puntato sulla sua squadra vincente e che le scommesse non avrebbero in alcun modo inciso sulle sue prestazioni. In tal caso non ci configurerebbe il reato di illecito sportivo, ma la situazione dell’ex Milan rimane abbastanza critica.

Il post della compagnia aerea

Il web ora non ha pietà e sono moltissimi i post e i commenti ironici sulla vicenda. Anche Ryanair ha gettato ulteriore benzina su fuoco con un post social che puntava a ironizzare sulla vicenda che sta tenendo banco nelle ultime ore.

Non si accettano scommesse sui posti casuali pic.twitter.com/NYHvZaLkUG — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) October 18, 2023

La compagnia aerea ha postato un fotomontaggio del centrocampista della Nazionale e del Newcastle seduto su un aereo Ryanair e una con un biglietto con il suo nominativo. La didascalia è la seguente: “Non si accettano scommesse sui posti casuali”. Il riferimento è alla modalità di assegnazione dei posti casuali prevista dalla stessa compagnia nel caso in cui non si paghi il contributo aggiuntivo.

Va detto che la compagnia aerea è solita a questo approccio ironico sui social, e non è la prima volta che inserisce dei messaggi di questo tipo. Allo stesso tempo c’è però da considerare la gravità della situazione e soprattutto il fatto che la ludopatia rappresenta a tutti gli effetti una malattia, sulla quale non si dovrebbe scherzare. I calciatori in questione stanno per iniziare un percorso riabilitativo a riguardo e si tratta di un’uscita quindi non troppo felice da parte di Ryanair stavolta.