Serie A, designazioni arbitrali 9ª giornata: Mariani dirige Milan-Juventus

Uscite le designazioni ufficiali per la 9ª giornata del campionato di Serie A. Il big match di San Siro affidato al fischietto romano.

Poco fa la Figc e l’Aia hanno ufficializzato come di consueto le designazioni arbitrali in vista della 9ª giornata del campionato di Serie A, che tornerà dopo la sosta per le nazionali.

Il big match di domenica 22 ottobre tra Milan e Juventus è stato assegnato all’arbitro Maurizio Mariani. Il fischietto classe ’82 sarà coadiuvato dai guardalinee Colarossi e Lo Cicero, oltre che dal quarto uomo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà un esperto come Massimiliano Irrati, affiancato all’AVAR da Maggioni.

Per Mariani si tratterà della diciottesima direzione in carriera in Serie A del Milan. In questa stagione l’arbitro romano ha già diretto i rossoneri nella vittoria interna per 4-1 contro il Torino alla seconda giornata. Inoltre è stato lui ad arbitrare l’ultimo confronto ufficiale tra Milan e Juve, ovvero il match dello scorso 28 maggio all’Allianz Stadium, vinto per 1-0 dai rossoneri con rete di Giroud.

Il bilancio complessivo per il Milan nelle direzioni del sig. Mariani parla di 11 vittorie rossonere, 4 sconfitte e due pareggi. Negativi i precedenti in Coppa Italia che risalgono alla doppia semifinale contro l’Inter del 2020-2021 con l’uscita di scena della squadra di Pioli.