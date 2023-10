Si allena in gruppo: rientra per Milan-Juve

Le ultime dall’ambiente Juve in vista della gara contro il Milan ci arrivano da Romeo Agresti. Max Allegri può esultare per un recupero. Tutti i dettagli

Mancano ormai pochi giorni alla ripartenza della Serie A. A breve tutti i calciatori impegnati nella sosta con le proprie Nazionali faranno ritorno ai rispettivi club, e si continuerà quanto lasciato all’ottava giornata del campionato. Il Milan è atteso da un clamoroso big match, quello contro la Juventus in casa a San Siro. Una gara dagli stimoli grandissimi, e che potrà servire a dare un netta dimostrazione di forza. Il Milan è primo in classifico, la Vecchia Signora terza. Portare a casa i 3 punti servirebbe a mandare un forte segnale alla Serie A tutta.

Ma non sarà semplice. La Juventus di Massimiliano Allegri è reduce dall’ottima vittoria contro il Torino nel derby della Mole, e anch’essa vuole dare una forte scossa alla sua stagione. Si incontreranno due formazioni forti, e che puntano alla vittoria con tutte le forze. Sia il Milan che la Juve, però, hanno avuto a che a fare con diverse defezioni. Gli infortuni sono tornati a condizionare la resa della rosa e le scelte degli allenatori. Quanto al Milan, sono pronosticati al rientro per il big match di domenica Pierre Kalulu, Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek. Almeno questa è la speranza. Pochi dubbi sul difensore francese, qualcuno in più sui due centrocampisti.

Quanto alla Juventus, c’è stata apprensione per le possibili assenze di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Dalla Continassa arrivano novità cruciali in seguito all’allenamento pomeridiano.

Juventus, l’attaccante in gruppo: c’è per il Milan

La Juventus è stata in attesa di comprendere gli sviluppi della ripresa dai rispettivi infortuni di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, due elementi fondamentali per l’attacco bianconero. Il primo, l’azzurro, è rimasto acciaccato nel derby della Mole, costretto poi a lasciare anche il ritiro della Nazionale. Un fastidio muscolare lieve ma che ne ha condizionato la presenza con l’Italia. Quanto all’attaccante serbo, si è sempre trattato della lombalgia alla schiena che gli sta davvero complicando i piani in questo avvio di stagione.

I due si sono allenati a parte in questi ultimi giorni, ma oggi arrivano delle novità decisive dalla Continassa, riportate da Romeo Agresti. Il giornalista di GOAL ha fatto sapere che anche questo pomeriggio Federico Chiesa ha lavorato a parte, quindi ha svolto un allenamento differenziato. Quanto a Vlahovic, le news sono assolutamente positive per la Juventus. Il serbo è infatti tornato a lavorare in gruppo, ed è dunque a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara di domenica contro il Milan, salvo imprevisti. Sicuramente un recupero importante per la Vecchia Signora, che spera di riaccogliere in gruppo anche Chiesa nei prossimi giorni.