Caso Tonali, arriva la lunga squalifica

Le confessioni di Sandro Tonali. Il centrocampista avrebbe ammesso di aver giocato il Milan e non solo: ecco cosa rischia. La squalifica è in arrivo

Ormai non ci sono più dubbi. Sandro Tonali patteggerà con la Procura federale. Un patteggiamento, che secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, arriverà in tempo brevi.

L’ipotesi più probabile è che lo stop al calciatore arrivi già prima delle partite di Champions League. L’ex rossonero così potrebbe scendere in campo per l’ultima volta in Premier League nel prossimo weekend, prima dello stop, che non gli consentirebbe di giocare contro il Borussia Dortmund.

Sandro Tonali ha di fatto ammesso tutte le sue responsabilità: l’italiano ha scommesso sul calcio e addirittura sulla propria squadra, anche se sempre vincente. Lo avrebbe fatto sul Milan, ma secondo quanto si legge sul giornale, ma anche sul Brescia. Appare dunque molto chiaro, che il gioco di azzardo per il centrocampista non sia proprio un problema recente.

Tonali come Fagioli, ma la squalifica sarà più lunga

E’ evidente che ci sia il rischio che il quadro penale si possa aggravare, ma è un rischio calcolato e i tempi per la squalifica saranno dunque davvero molto brevi.

La Gazzetta dello Sport ipotizza uno stop di un anno, o poco più, magari con delle prescrizioni più robuste. Tonali si è presentato ai colloqui con la Procura, con una certificazione medica a testimonianza di una ludopatia conclamata.

Questo porterà il giocatore a seguire un percorso terapeutico. Diversamente da quanto emerso con Fagioli, il calciatore del Newcastle non avrebbe, però, alcun debito. Avrebbe solo un’attrazione fatale nei confronti del gioco sia legale che illegale. Far riferimento ad uno specialista per uscire dall’incubo ludopatia per Sandro Tonali appare dunque inevitabile.