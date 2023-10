Chukwueze out un mese: Pioli ha solo un’alternativa vera

Senza Chukwueze, infortunato, l’argentino è pronto a trovare più spazio. Sarà un esame per lui: si gioca il Milan. Il punto della situazione

E’ stato uno dei colpi a sorpresa dell’ultimo calciomercato estivo. E’ arrivato a parametro zero per rafforzare l’attacco di Stefano Pioli, ma fin qui ha giocato solamente in una circostanza, collezionando 21 minuti.

Stiamo parlando di Luka Romero, che in estate si era presentato con un super gol contro il Real Madrid in amichevole, ma con l’inizio delle partite ufficiali, l’ex Lazio non ha mai praticamente giocato. Lo ha fatto solamente contro il Cagliari, a risultato praticamente acquisito, con Pioli che gli ha concesso gli ultimi 21 minuti di gioco. Lo ha fatto piazzandosi lì sulla destra, prendendo il posto di Christian Pulisic. Il 18enne nato in Messico, a Victoria de Durango, ma con passaporto italiano, in estate, nonostante la grande concorrenza, non ha voluto sentir parlare di lasciare il Milan in prestito.

E’ voluto restare a Milanello in attesa della sua occasione. Occasione che potrebbe arrivare davvero a breve, visto l’infortunio di Samuel Chukwueze, che dovrà stare in infermeria almeno fino alla prossima sosta per le nazionali, per circa, dunque, un mese.

Impossibile pensare che Christian Pulisic le giochi tutte, ecco perché l’ex Lazio potrebbe davvero avere la possibilità di scendere in campo con maggiore continuità. Pioli ne ha sempre parlato bene e per Romero è così arrivato il momento di dimostrare il suo valore. Di fatto si giocherà la permanenza al Milan. Una bocciatura dopo queste settimane potrebbe spingere il Diavolo a cederlo in prestito.

Milan, poche alternative: spazio a Romero

Se Pioli dovesse decidere di continuare a puntare sul 4-3-3 è davvero complicato pensare a qualcosa di diverso da Luka Romero in alternativa a Christian Pulisic.

Un’idea potrebbe essere quella di provare Noah Okafor sulla destra, anche se nella sua carriera ha giocato prevalentemente a sinistra o come seconda punta. Un’altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Yunus Musah, che si sta rivelando un vero e proprio jolly. In passato, inoltre, in quella posizione è stato occupata anche da Rade Krunic, ma difficilmente Pioli deciderà di cambiargli ruolo, levandolo da quello di playmaker. La carta migliore appare dunque davvero quella di Romero.