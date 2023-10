Dal Real al Milan : colpo alla Brahim Diaz

Il club rossonero valuta una situazione molto simile a quella del trequartista, che è appena tornato ai Blancos dopo tre anni

Fra qualche giorno ripartono i campionati e si prospetta una lunga serie di gare ravvicinate, praticamente fino a Natale. I club dovranno fronteggiare infortuni e altre problematiche, e nel frattempo valutano già qualche colpo per il futuro.

Anche il Milan. come tutte le altre squadre, studia alcune possibili situazione per rinforzare la propria rosa, nonostante in estate siano già arrivati numerosi giocatori importanti. Stefano Pioli ha già fatto un ottimo lavoro e il Diavolo infatti al momento è al vertice, della classifica. Le occasione per migliorare però ci sono sempre e il club rossonero sta già valutando alcuni possibili innesti per la prossima stagione.

C’è, nello specifico, un calciatore che piace tanto alla società già da questa estate, ma che però alla fine ha preso un’altra strada. Parliamo del talento turco Arda Guler, che nell’ultima sessione di mercato è passato dal Fenerbahce al Real Madrid per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, dopo essere stato attenzionati da tantissimi top club. Tuttavia, in questo inizio di stagione è stato fermato da diversi infortuni e non ha dunque fatto ancora il suo esordio con la maglia dei Blancos.

Arda Guler, i rossoneri puntano al prestito

In questo momento al Real ci sarebbe comunque poco spazio per il classe 2005, che gioca da esterno d’attacco, mentre Carlo Ancelotti è passato definitivamente al 4-3-1-2 con il trequartista.

Le prestazioni di Jude Bellingham e degli altri al momento sono troppo importanti per pensare che il 18enne turco possa ritagliarsi uno spazio da protagonista a breve. Per questo motivo il Milan starebbe ripensando di nuovo a lui. Secondo quanto riporta Fichajes.net i rossoneri stanno pensando al prestito, magari con diritto di riscatto, anche se i Galacticos non sembrano intenzionati a privarsi del ragazzo già a gennaio.

In alternativa intriga un’operazione molto simile a quella che nel 2020 portò Brahim Diaz a Milanello, ovvero un prestito secco. L’ex rossonero è rimasto per tre anni per poi fare ritorno alla base proprio qualche mese fa. Il Milan è dunque vigile sulla situazione Arda Guler, soprattutto se il ragazzo dovesse continuare a non trovare spazio.